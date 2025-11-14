Polska remisuje z Holandią. Kamiński podsumował mecz na Stadionie Narodowym

Reprezentacja Polski w piątek zremisowała z Holandią 1:1. Tuż po końcowym gwizdku na gorąco wywiadu stacji "TVP Sport" udzielił Jakub Kamiński. Gracz FC Koln podsumował mecz z Holandią.

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński po meczu Polska – Holandia

W piątkowy wieczór reprezentacja Polski stanęła na wysokości zadania. Biało-Czerwoni postawili Holendrom niezwykle trudne warunki i zdołali urwać im punkty. Rywalizacja na Stadionie Narodowym finalnie zakończyła się wynikiem 1:1. Po naszej stronie bohaterem okazał się Jakub Kamiński. Drużynie Oranje natomiast wynik spotkania uratował golem Memphis Depay.

Tuż po końcowym gwizdku przed mikrofonami „TVP Sport” pojawił się Jakub Kamiński. Reprezentant Polski w rozmowie z Mają Strzelczyk na gorąco podsumował spotkanie z Holandią. Zawodnik FC Koln nie krył zadowolenia ze stylu gry, a także wyniku Biało-Czerwonych.

– Emocje były niemałe. To było nasze dobre spotkanie. Dużo biegania, bo był to klasowy rywal, który utrzymywał się często przy piłce na naszej połowie, przez co daleko mieliśmy do ich bramki. Ale pozytywnie oceniam ten mecz – powiedział Jakub Kamiński.

– Bardzo fajna akcja. Ważny mój gol. Niezwykle cieszę się, bo w tym sezonie jednak już trochę tych bramek zdobyłem. Liczę na więcej. Miejmy nadzieję, że będzie to przedsmak czegoś większego w tym sezonie, również w reprezentacji, więc na to pracuje i na to liczę – dodał gracz FC Koln.

Trafienie z Holandią było golem Jakuba Kamińskiego numer trzy w narodowych barwach. Tyle bramek wychowanek Lecha Poznań zdobył w 26. występach.