Historia meczów Polska – Finlandia. Bilans po naszej stronie

W niedzielny wieczór reprezentacja Polski rozegra arcyważne spotkanie w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026 z Finlandią. Tak prezentuje się bilans meczów bezpośrednich.

SOPA Images Limited Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Historia spotkań Polska – Finlandia

Po remisie z Holandią 1:1 reprezentację Polski czeka niezwykle istotne starcie w kontekście eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 z Finlandią. Dzięki wywalczeniu jednego oczka w Rotterdamie obecnie w grupie G Polska i Finlandia mają po 7 punktów.

Tyle samo ma Holandia, jednak o jednym meczem rozegranym mniej. Jeżeli reprezentacja pod wodzą nowego selekcjonera Jana Urbana chce myśleć o spokojnym zapewnieniu sobie baraży, musi wygrać niedzielny mecz, który zostanie rozegrany na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Ostatni pojedynek z Finlandią zakończył się porażką 1:2. To właśnie po tym spotkaniu z kadrą narodową w kontrowersyjnych okolicznościach pożegnał się Michał Probierz.

Do tej pory reprezentacja Polski z Finlandią mierzyła się 32 razy. Biało-Czerwoni wygrali dwadzieścia meczów, osiem zremisowali, a przegrali zaledwie cztery. Pierwsze spotkanie pomiędzy obiema reprezentacjami miało miejsce już w 1923 roku i zakończyło się porażką 3:5. Przed wojną rozegrano w sumie cztery mecze towarzyskie, a w ostatnim z nich Polacy odnieśli wysokie zwycięstwo aż 7:1.

Obie ekipy spotkały się kilka razy w meczach eliminacyjnych do MŚ lub Europy, ale najwięcej, bo 21 starć zostało rozegranych jako spotkania towarzyskie. Warto tutaj wspomnieć o eliminacjach do EURO 2008, gdzie, pomimo że Polacy wygrali wtedy swoją grupę, to z Finlandią przegrali 1:3 w 2006 roku u siebie, a rok później zremisowali 0:0 na wyjeździe.

Jak więc widać Finowie w meczach potrafią się postawić w ważnych spotkaniach. Biorąc pod uwagę tylko takie pojedynki, bilans prezentuje się już nieco gorzej. W jedenastu meczach o punkty Polska wygrała tylko sześć z nich, dwa razy zremisowała i trzy przegrała.

Bilans meczów Polski z Finlandią:

32 spotkania – (20 zwycięstw Polski – 8 remisów – 4 porażki). Bramki: 74 – 28