Grosicki pochwalił Urbana. „Trener nie patrzy na nazwiska”

fot. Orange Pics BV Na zdjęciu: Kamil Grosicki i Matty Cash

Grosicki cieszy się powrotem do kadry. Urban plusuje

Polacy w pierwszej połowie wyglądali słabo, ale druga odsłona wyglądała już zupełnie inaczej. Udało im się odrobić straty za sprawą trafienia Matty’ego Casha i ostatecznie zremisować z Holandią 1-1. To cenny punkt, który pozwala wierzyć w powrót do walki o awans na mistrzostwa świata.

W drugiej połowie Jan Urban wprowadził na boisko takich piłkarzy, jak Kamil Grosicki, Paweł Wszołek czy Bartosz Kapustka. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, gdyż każdy z nich pokazał się z bardzo dobrej strony, choć na papierze wydawało się, że będą to osłabienia.

Grosicki cieszy się powrotem do kadry. Podsumował mecz z Holandią i pochwalił Urbana, który jego zdaniem dobrze zarządza zespołem. Nie obawiał się postawić na piłkarzy z Ekstraklasy.

– Na pewno pokazaliśmy charakter i pokazało to, że każdy zawodnik jest ważny w reprezentacji, każdy, kto dostanie szansę, musi dać „maksa”. I ci, co grają od początku, i ci, co weszli, dali z siebie wszystko i wyszarpaliśmy remis. W takich momentach buduje się charakter zespołu i pewność siebie.

– Trener wprowadził pozytywną energię, tego najbardziej brakowało w reprezentacji. Grzechem byłoby nie wykorzystać w niedzielę tej szansy. Jest pierwszy krok, jest nowa era, nowy selekcjoner. Ten mecz pokazał, że trener nie patrzy na nazwiska i kto gdzie gra – stwierdził Grosicki przed kamerami TVP Sport.