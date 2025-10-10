Francja i Niemcy triumfują. Gwiazda schodzi z kontuzją!

Francja razy trzy, Niemcy razy cztery. Belgia na zero
W piątek odbyło się łącznie osiem spotkań kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Już o 16:00 rozpoczęło się starcie Kazachstan – Liechtenstein, wygrane przez gospodarzy 4:0. Natomiast o 20:45 do gry przystąpiły takie ekipy, jak Belgia, Francja czy Niemcy.
Belgowie w meczu na szczycie grupy J bezbramkowo zremisowali z Macedonią Północną. Czerwone Diabły po pięciu pojedynkach mają na koncie 11 punktów, natomiast Czerwone Lwy wywalczyły o jedno oczko więcej, ale mają za sobą sześć potyczek.
Francuzi dopiero w doliczonym czasie gry pierwszej połowy otworzyli wynik rywalizacji z Azerbejdżanem. Kylian Mbappe skorzystał z dogrania Hugo Ekitike i pokonał Szachrudina Magomiedalijewa. W 69. minucie to Mbappe asystował, a piłkę do siatki skierował Adrien Rabiot. W 81. minucie gwiazdor Realu zasygnalizował konieczność przeprowadzenia zmiany i usiadł na murawie. Chwilę później zmienił go Florian Thauvin, który w 84. minucie ustalił rezultat na 3:0 dla Trójkolorowych.
Niemcy nie mieli większych problemów w starciu z Luksemburgiem. W 12. minucie bramkę zdobył David Raum, a w 21. minucie Joshua Kimmich wykorzystał rzut karny. Po zmianie stron podopieczni Juliana Nagelsmanna strzelili jeszcze dwa gole. W 48. minucie Anthony’ego Morisa zaskoczył Serge Gnabry, a zaledwie dwie minuty później z dubletu cieszył się Kimmich. Goście nie zdołali odpowiedzieć.
MŚ 2020. Kwalifikacje – 10.10.2025:
- Kazachstan 4:0 Liechtenstein
- Belgia 0:0 Macedonia Północna
- Francja 3:0 Azerbejdżan
- Irlandia Północna 2:0 Słowacja
- Islandia 3:5 Ukraina
- Niemcy 4:0 Luksemburg
- Szwecja 0:2 Szwajcaria