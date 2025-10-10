Francja i Niemcy triumfują. Gwiazda schodzi z kontuzją!

Francja i Niemcy zaliczą piątkowy wieczór do udanych. Obaj giganci wygrali swoje mecze w kwalifikacjach do MŚ 2026. Jednak Trójkolorowi nie mogą być w pełni zadowoleni. Urazu doznał Kylian Mbappe.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Francja - Azerbejdżan

Francja razy trzy, Niemcy razy cztery. Belgia na zero

W piątek odbyło się łącznie osiem spotkań kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Już o 16:00 rozpoczęło się starcie Kazachstan – Liechtenstein, wygrane przez gospodarzy 4:0. Natomiast o 20:45 do gry przystąpiły takie ekipy, jak Belgia, Francja czy Niemcy.

Belgowie w meczu na szczycie grupy J bezbramkowo zremisowali z Macedonią Północną. Czerwone Diabły po pięciu pojedynkach mają na koncie 11 punktów, natomiast Czerwone Lwy wywalczyły o jedno oczko więcej, ale mają za sobą sześć potyczek.

Francuzi dopiero w doliczonym czasie gry pierwszej połowy otworzyli wynik rywalizacji z Azerbejdżanem. Kylian Mbappe skorzystał z dogrania Hugo Ekitike i pokonał Szachrudina Magomiedalijewa. W 69. minucie to Mbappe asystował, a piłkę do siatki skierował Adrien Rabiot. W 81. minucie gwiazdor Realu zasygnalizował konieczność przeprowadzenia zmiany i usiadł na murawie. Chwilę później zmienił go Florian Thauvin, który w 84. minucie ustalił rezultat na 3:0 dla Trójkolorowych.

Kylian Mbappe otwiera wynik meczu! Francja prowadzi z Azerbejdżanem! 🇫🇷🔥



📺 Oglądaj na Polsat Sport 1 i Polsat Box Go pic.twitter.com/sz40YxJ88A — Polsat Sport (@polsatsport) October 10, 2025

Niemcy nie mieli większych problemów w starciu z Luksemburgiem. W 12. minucie bramkę zdobył David Raum, a w 21. minucie Joshua Kimmich wykorzystał rzut karny. Po zmianie stron podopieczni Juliana Nagelsmanna strzelili jeszcze dwa gole. W 48. minucie Anthony’ego Morisa zaskoczył Serge Gnabry, a zaledwie dwie minuty później z dubletu cieszył się Kimmich. Goście nie zdołali odpowiedzieć.

MŚ 2020. Kwalifikacje – 10.10.2025: