Finalista Ligi Mistrzów odmówił gry w kadrze! Szczegóły decyzji

Porażka w finale LM wpłynęła na wybór reprezentanta Włoch?

Inter, który w półfinale zdołał wyeliminować rozpędzoną Barcelonę, w decydującym meczu kompletnie nie poradził sobie z Paris Saint-Germain. Nerazzurri zostali kompletnie rozbici na Allianz Arena i przegrali aż 0:5. W szeregach ekipy z Mediolanu nie funkcjonowało właściwie nic, a zwłaszcza defensywa dowodzona przez tercet Alessandro Bastoni – Francesco Acerbi – Benjamin Pavard.

Tuż po klęsce w Monachium jeden z wymienionych wyżej obrońców Interu postanowił zrezygnować z gry w kadrze narodowej. O sytuacji poinformował między innymi Daniele Mari – Francesco Acerbi nie pojawi się na czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Włoch.

– Acerbi nie odpowiedział na wezwanie. Dziś rano wysłał wiadomość tekstową. To osobiste rozważania zawodnika, myślał o tym, co działo się wokół niego. Zadzwoniłem do niego, biorąc pod uwagę, co mistrzostwa oferują za to, co pokazał, zwłaszcza w ostatnim okresie – tak decyzję 37-latka skomentował Luciano Spalletti, selekcjoner Italii. Włosi 06.06 zagrają z Norwegią a trzy dni później zmierzą się z Mołdawią – oba mecze rozegrają w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2026.

Francesco Acerbi po raz ostatni wystąpił w koszulce Azzurrich w trzech jesiennych spotkaniach eliminacji do Mistrzostw Europy 2024. Defensor Interu po meczu z Ukrainą w listopadzie 2023 roku nie miał okazji powiększyć swojego dorobku reprezentacyjnego, który aktualnie wynosi 34 starcia.