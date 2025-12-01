FIFA może nie mieć wyjścia. Cristiano Ronaldo grozi zawieszenie na mundialu

Cristiano Ronaldo był zagrożony zawieszeniem podczas meczów MŚ 2026, ale FIFA znacząco złagodziła jego karę. Jednak wciąż istnieje możliwość zaostrzenia kary.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Kara dla Cristiano Ronaldo może zostać zaostrzona

Cristiano Ronaldo początkowo był zagrożony trzy­meczowym zawieszeniem, co oznaczałoby, że straciłby dwa pierwsze starcia Portugalii na MŚ 2026. Otrzymał czerwoną kartkę za uderzenie łokciem w meczu eliminacji z Irlandią, a przy takich przewinieniach FIFA zwykle idzie zgodnie z zapisami regulaminu.

Tym razem federacja postanowiła jednak pójść łagodniejszą drogą. Kara została skrócona, a CR7 pauzował tylko w ostatnim meczu eliminacji z Armenią. Resztę zawieszenia zamieniono na coś w rodzaju rocznego okresu próbnego. Jeśli w tym czasie Portugalczyk znów przewini, to otrzyma pełne zawieszenie.

To właśnie ta decyzja wywołała najwięcej emocji. Rywale Portugalii z mundialowej grupy mogą rozważyć odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. Najpierw jednak muszą uznać, że FIFA potraktowała Ronaldo zbyt ulgowo i że złagodzenie sankcji narusza zasadę równego traktowania. Samo wniesienie skargi jest możliwe, choć wcale nie oznacza automatycznego sukcesu. Musieliby wykazać, że decyzja FIFA realnie wpływa na ich interesy sportowe, a to zwykle trudny proces.

Na dziś Ronaldo może szykować się do gry na mundialu, ale dopóki CAS nie zamknie tematu definitywnie, cień niepewności pozostanie. Jeśli odwołanie okaże się skuteczne, kara może wrócić do pierwotnej formy, a wtedy CR7 faktycznie mógłby stracić pierwsze mecze MŚ 2026.