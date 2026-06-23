Real Madryt chce objawienie Mistrzostw Świata. Ma kosztować fortunę

Real Madryt cały czas myśli o kolejnych transferach. Na celowniku znalazł się Ayyoub Bouaddi, czyli objawienie Mistrzostw Świata 2026. Patrick Berger informuje, że piłkarz jest do wzięcia za 70 mln euro.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Bouaddi na celowniku Realu Madryt. Jest do wzięcia za 70 mln euro

Real Madryt nie powiedział ostatniego słowa, jeśli chodzi o transfery nowych zawodników. Florentino Perez cały czas rozważa wzmocnienia, żeby zbudować kolejną galaktyczną drużynę. Do tej pory zespół wzmocnili: Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Ibrahima Konate i Marc Cucurella. Niewykluczone, że kolejny ruchy będą mieć miejsce po zakończeniu Mistrzostw Świata 2026.

Na celowniku znalazł się piłkarz, który zachwycił podczas tegorocznego mundialu. Pod uważną obserwacją jest Ayyoub Bouaddi. To 18-letni pomocnik reprezentacji Maroka, który w dwóch meczach pokazał się z tak dobrej strony, że zwrócił uwagę topowych klubów.

Patrick Berger poinformował, że przedstawiciele Realu Madryt oglądali go z wysokości trybun podczas meczu Brazylia – Maroko. Królewscy są nim zachwyceni i zamierzają rozpocząć rozmowy z Lille ws. transferu nastolatka. Francuski klub oczekuje aż 70 milionów euro.

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Bouaddi ma za sobą świetny sezon w Lille, ale dopiero na Mistrzostwach Świata pokazał, jak duży drzemie w nim potencjał. Łącznie we francuskim klubie rozegrał 96 meczów, debiutując w kampanii 2023/2024. Oprócz Realu jego nazwisko przewija się w kontekście FC Barcelony, Bayernu Monachium, Arsenalu czy Paris Saint-Germain. Portal Transfermarkt wycenia go na 50 mln euro.