Siemieniec mówi o swojej przyszłości w Jagiellonii. Kibice mogą spać spokojnie

Adrian Siemieniec przedłużył umowę z Jagiellonią Białystok, natomiast znalazła się w niej klauzula wykupu na wypadek ofert z zagranicy. Jak to wygląda na chwilę obecną? Szkoleniowiec opowiedział o swojej przyszłości.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Siemieniec skupia się na Jagiellonii

Jagiellonia Białystok przechodzi obecnie przez kolejną poważną rewolucję kadrową. Tym razem będzie za nią odpowiadał Radosław Kucharski, który zastępuje na stanowisku dyrektora sportowego Łukasza Masłowskiego. Do tej pory klub z Podlasia przede wszystkim tracił zawodników – tych, którzy zakończyli swoje wypożyczenia lub Afimico Pululu, któremu wygasła umowa. Na wzmocnienia trzeba jeszcze poczekać.

Kibice niecierpliwią się także w temacie przyszłości Adriana Siemieńca. Choć jeszcze w trakcie sezonu przedłużył swoją umowę do 2027 roku, znalazła się w niej klauzula wykupu, umożliwiająca mu przenosiny do zagranicznego klubu w przypadku atrakcyjnej oferty. Czy Jagiellonia może tego lata stracić swojego szkoleniowca? Niewiele na to wskazuje, o czym mówi sam zainteresowany. Siemieniec w pełni skupia się na przygotowaniach do nowego sezonu.

– Spokojnie. Jak widać, jestem w Białymstoku. Co prawda byłem w innych krajach niż te, które były wymieniane, ale wyłącznie w celach turystycznych. Do całej sytuacji podchodzę bardzo spokojnie. Oczywiście nie jest to najbardziej komfortowa sytuacja. Nie muszę odpowiadać na to, co dzieje się w Internecie, ale wielokrotnie muszę to robić na ulicy, gdy spotykam ludzi. Trzeba się w takiej rzeczywistości odnaleźć. Nie jest mi ona zupełnie obca, więc podchodzę do tego na spokojnie. Dzisiaj jestem tutaj i rozpoczynam przygotowania z zespołem – wyjaśnił Siemieniec, cytowany przez TVP Sport.

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