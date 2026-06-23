Widzew Łódź z konkretnymi planami. Szykuje trzy transfery!

Widzew Łódź ogłosił już transfer Karola Świderskiego, a to dopiero początek. Planuje wzmocnić trzy kolejne pozycje - informuje Bartłomiej Stańdo w programie na kanale "Meczyki". Klub tym razem stawia na jakość, a nie na ilość.

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Widzew Łódź

Widzew wytypował pozycje do wzmocnienia

Widzew Łódź w minionym sezonie rzutem na taśmę wywalczył utrzymanie w Ekstraklasie. Nie był tego pewny aż do ostatniej ligowej kolejki, kiedy to ograł Piasta Gliwice. Duża w tym zasługa Aleksandara Vukovicia, który przejął zespół w trudnym momencie i znacząco poprawił wyniki. W nagrodę Serb będzie mógł poprowadzić go również w przyszłym sezonie.

Oczywiście władze Widzewa uważają poprzedni sezon za kompletne nieporozumienie. Mimo astronomicznych na polską skalę transferów i wydatków na wzmocnienia sięgających 20 milionów euro, drużyna spisywała się fatalnie. Ta sytuacja ma się już nie powtórzyć. Tego lata klub ma działać skuteczniej i sprowadzać zawodników, którzy faktycznie będą dla składu dużą wartością. Do tej pory ogłoszono już jeden transfer – do Polski po latach wrócił Karol Świderski.

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Na tym Widzew nie poprzestanie. W planach są kolejne trzy transfery, co potwierdził Bartłomiej Stańdo w programie na kanale „Meczyki”. Nadrzędnym celem łódzkiego klubu jest pozyskanie nowego lewego defensora, a do tego również defensywnego pomocnika i skrzydłowego. Po transferze Świderskiego Widzew zamknął temat wzmocnień linii ataku.

Jest jeszcze za wcześnie, aby przesądzać, kto dokładnie zasili drużynę. Widzew sonduje rynek i szykuje jakościowe transfery. W pewnym momencie był łączony z piłkarzami Lechii Gdańsk, którzy po spadku liczą na zmianę otoczenia.