Lech Poznań negocjuje z trenerem. On może być asystentem Frederiksena

Sindre Tjelmeland opuścił Lech Poznań i rozpoczął samodzielną pracę w norweskim Molde. Kolejorz musi więc znaleźć nowego asystenta Nielsa Frederiksena. Jak donosi TVP Sport, poważnym kandydatem jest Frederik Birk.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Frederik Birk może dołączyć do sztabu Lecha Poznań

Lech Poznań rozpoczął okres przygotowawczy przed startem nowego sezonu. Niels Frederiksen i spółka będą walczyć o awans do Ligi Mistrzów. W sztabie szkoleniowym dojdzie do zmiany na kluczowym stanowisku, ponieważ zmieni się asystent duńskiego trenera. Od dawna było wiadomo, że Sindre Tjelmeland opuści klub i przeniesie się do Molde, gdzie będzie pierwszym trenerem.

Frederiksen potrzebuje więc nowego i zaufanego człowieka, który pomoże mu w pracy z pierwszym zespołem. Z informacji TVP Sport wynika, że trwają rozmowy ws. zatrudnienia Frederika Birka. W przeszłości panowie mieli okazje już razem pracować.

Frederik Birk pracował z Frederiksenem w Brondby w latach 2021-2022. Karierę zaczynał właśnie w tym klubie, prowadząc zespoły młodzieżowe. Jako analityk był zatrudniony w Nordsjaelland, a w roli asystenta trenera pracował jeszcze w Velje. Ostatnim miejsce pracy 36-latka było Brondby, gdzie co ciekawe, był zatrudniony jako samodzielny szkoleniowiec od grudnia 2024 do września 2025 roku. Prowadził drużynę w 31 meczach, a jego bilans to 13 zwycięstw, 9 remisów i 9 porażek.

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Rozmowy trwają od jakiegoś czasu. Porozumienie było bliskie osiągnięcia, ale pojawiły się pewne komplikacje. Na ten moment nic nie jest przesądzone, ale wygląda na to, że Birk pozostaje faworytem. Lech Poznań chce zatrudnić asystenta przed zgrupowaniem we Wronkach.