Włosi muszą szukać dalej. Słynny trener nie przejmie reprezentacji

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Claudio Ranieri odmówił włoskiej federacji

Reprezentacja Włoch przeżywa kryzys, notując trzy porażki w ostatnich pięciu starciach. Klęska z Norwegią (0:3) w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 przelała czarę goryczy i kosztowała posadę Luciano Spallettiego. 66-latek poprowadził drużynę narodową w 24 meczach, z czego 12 wygrał, 6 zremisował oraz 6 przegrał. Zdaniem mediów głównym kandydatem na nowego selekcjonera ekipy Azzurrich jeszcze niedawno był Claudio Ranieri.

Jednak już wiadomo, że 73-letni Włoch ostatecznie nie podejmie się tego wyzwania. Doświadczony fachowiec potwierdził bowiem, iż odrzucił propozycję. – Bardzo dziękuję za tę szansę. To dla mnie wielki zaszczyt, ale postanowiłem, że nie ruszam się z Rzymu. To tylko i wyłącznie moja decyzja – powiedział Claudio Ranieri w ostatniej rozmowie ze stacją telewizyjną „Sky Sport Italia”. Tak więc słynny trener pozostanie doradcą zarządu Romy.

Przypomnijmy, że Claudio Ranieri od listopada 2024 roku do czerwca 2025 roku był szkoleniowcem drużyny Giallorossich, gdzie wykonał znakomitą robotę. Zespół Wilków w fatalnym stylu rozpoczął sezon 2024/2025, a po przyjściu rutynowanego menedżera grał jak z nut. Ostatecznie AS Roma zakończyła kampanię na 5. miejscu w tabeli Serie A, co oznacza awans do fazy ligowej Ligi Europy. Teraz, po odmowie Claudio Ranieriego, na faworyta do objęcia posady opiekuna reprezentacji Włoch wyrósł Stefano Pioli (aktualnie Al-Nassr).