Chorwacja wygrywa z Ghaną! Wyszarpali awans do 1/16 finału [WIDEO]

Reprezentacja Chorwacji pokonała Ghanę (2:1). Bramki strzelali Petar Sucić i Nikola Vlasić. Podopieczni Zlatko Dalicia zajęli 2. miejsce w grupie i zapewnili sobie awans do 1/16 finału Mistrzostw Świata.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nikola Vlasić i Kamaldeen Sulemana

Chorwacja wyszarpała zwycięstwo w meczu z Ghaną

Reprezentacja Chorwacji rywalizowała z Ghaną w meczu, którego stawką było 2. miejsce w grupie. Przed rozpoczęciem spotkania to Afrykańczycy byli w lepszej sytuacji, ponieważ do bezpośredniego awansu potrzebowali jedynie remisu. Choć to Chorwaci jako pierwsi wyszli na prowadzenie, to podopieczni Carlosa Queiroza skutecznie zrealizowali plan na drugą połowę i doprowadzili do remisu.

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Od początku pierwszej części gry przewagę miał zespół Zlatko Dalicia. Blisko zdobycia gola był Nikola Vlasić oraz Ivan Perisić. Ten pierwszy uderzył z dystansu minimalnie obok słupka, a strzał drugiego z zawodników wpadł prosto w ręce bramkarza. Na prowadzenie Chorwatów wyprowadził Petar Sucić. Pomocnik Interu Mediolan oddał mocny strzał z dystansu i mógł świętować drugiego gola w kadrze.

Wyjątkowe trafienie 🤩



Petar Sucić dał prowadzenie w meczu z Ghaną i ogłasił, że wraz z partnerką spodziewają się dziecka.



🔴📲 Oglądaj Chorwacja-Ghana ▶ https://t.co/oYATZmGUhB pic.twitter.com/xFj0MBz3Bw — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 27, 2026

W drugiej połowie sytuacja się odwróciła, ponieważ to Ghana częściej zagrażała bramce rywali. Pogoń za remisem zakończyła się sukcesem w 73. minucie. Do siatki trafił Luckassen, a sędzia uznał gola. Po chwili jednak zarządził analizę VAR i sprawdził powtórkę. Nie dopatrzył się nieprawidłowego zagrania ani spalonego, więc trafienie zostało uznane. Radość trwała jednak krótko, ponieważ w 83. minucie Nikola Vlasić ponownie dał prowadzenie drużynie z Europy.

Finalnie Chorwacja pokonała Ghanę, dzięki czemu wyszła z 2. miejsca. Mimo porażki awans uzyskała także Ghana, która znalazła się wśród ośmiu z dwunastu najlepszych drużyn z 3. miejsc w grupie.

Chorwacja 2:1 Ghana (31′ Sucić, 83′ Vlasić – 73′ Luckassen)