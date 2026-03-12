Cash wciąż niezdolny do gry. Coraz mniej czasu do baraży

13:43, 12. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  The Athletic

Matty Cash wciąż nie wrócił do zdrowia po urazie, którego nabawił się w meczu z Chelsea. Aston Villa nie ryzykuje i rozegra kolejne spotkanie bez reprezentanta Polski.

Matty Cash
René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Reprezentacja Polski ma problem? Cash wciąż nie może grać

Matty Cash rozgrywa znakomity sezon – jest pewniakiem do pierwszego składu Aston Villi, a do tego pod wodzą Jana Urbana świetnie wygląda w reprezentacji Polski. Niestety, defensor przy okazji niedawnego meczu z Chelsea nabawił się urazu łydki, kończąc swój występ już po pierwszej połowie.

Choć badania nie wykazały poważniejszych problemów zdrowotnych, Cash wciąż pozostaje poza grą. „The Athletic” informuje, że nie wystąpi w czwartkowym meczu Ligi Europy z Lille. Aston Villa woli dmuchać na zimne i poczekać, aż ten będzie w pełni gotowy.

Cash odpocznie przez kilka następnych dni. W weekend zapadnie decyzja o jego ewentualnej grze przeciwko Manchesterowi United. Unai Emery chce przede wszystkim uniknąć sytuacji, w której reprezentant Polski wypadnie z gry na dłużej.

Jego absencja nie jest natomiast dobrą wiadomością dla Urbana i sztabu polskiej kadry. Selekcjoner z pewnością umieściłby go w wyjściowym składzie na półfinałowy baraż z Albanią. Niewykluczone, że po dłuższej przerwie będzie mu brakowało rytmu meczowego, choć przed zgrupowaniem Aston Villa ma do rozegrania jeszcze w sumie cztery spotkania – dwumecz z Lille oraz mecze z Manchesterem United i West Hamem.