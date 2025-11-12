Cash podsumował zachowanie Probierza. „To było bardzo dziwne”

Matty Cash nie miał najlepszych relacji z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski. W rozmowie z serwisem Sport.pl ocenił zamieszanie, które wywołał Michał Probierz. Według obrońcy Aston Villi zachowanie trenera było bardzo dziwne.

Nie rozumiałem tamtej decyzji Probierza – tłumaczy Matty Cash

Matty Cash w ostatnich miesiącach należy do grona kluczowych zawodników reprezentacji Polski. Odkąd stery w drużynie narodowej przejął Jan Urban, obrońca Aston Villi imponuje formą. W trzech meczach eliminacji Mistrzostw Świata 2026 zdobył dwie bramki. Dla piłkarza urodzonego w Anglii to ponowna okazja, aby regularnie grać z orzełkiem na piersi.

Przypomnijmy, że za kadencji Michała Probierza 28-latek nie mógł liczyć na powołania. Ówczesny selekcjoner pominął go nawet przy ustalaniu kadry na Mistrzostwa Europy 2024. Ostatnio w rozmowie z serwisem Sport.pl odniósł się do zamieszania, jakie powstało w czerwcu ze względu na zabranie opaski Robertowi Lewandowskiemu. Obrońca przyznał, że nie rozumiał tamtej decyzji trenera.

To wszystko było bardzo dziwne. Dla mnie kapitanem reprezentacji Polski powinien być Lewandowski. Nie mam nic do Piotrka Zielińskiego, bardzo go lubię i szanuję, ale to Lewandowski jest zdecydowanie najlepszym polskim piłkarzem w historii i to on powinien być kapitanem tej drużyny. Jeśli mam być szczery, nie rozumiałem tamtej decyzji Probierza – powiedział Matty Cash w rozmowie ze Sport.pl.

Była ona dziwna, a w tamtym czasie powinniśmy się koncentrować na bardzo ważnym meczu przeciwko Finlandii. Przecież gdybyśmy go wygrali, dziś bylibyśmy w innej sytuacji i wciąż mielibyśmy realną szansę na zajęcie pierwszego miejsca w grupie – kontynuował.

Każdy trener ma prawo podejmować decyzje, jakie uważa za stosowne, ale moim zdaniem akurat tamta nie powinna mieć miejsca przed tak ważnym meczem. Wszyscy byliśmy chyba trochę zdezorientowani i nasza uwaga skupiła się na czymś innym – dodał.

Cash odniósł się również do relacji, jakie łączyły go z Probierzem. Media często informowały, że poprzedni selekcjoner miał „problem” z obrońcą Aston Villi. Reprezentant Polski podkreślił, że choć nie mieli zażyłych relacji, nigdy nie będzie mówił o nim źle.

Nigdy nie czułem ulgi po zwolnieniu trenera. Może nasza relacja nie była zażyła, ale szanuję go jako trenera i człowieka. Nie powiem na niego złego słowa, poza tym to już przeszłość. Cieszę się z tego, co teraz dzieje się w reprezentacji Polski – zdradził obrońca Aston Villi.