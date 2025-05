ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti nowym selekcjonerem reprezentacji Brazylii

Carlo Ancelotti zgodnie z przewidywaniami rozstanie się z Realem Madryt na rok przed wygaśnięciem kontraktu. Zespół Królewskich rozgrywa bardzo słaby sezon, co poskutkuje zakończeniem współpracy między stronami. Nowym trenerem drużyny Los Blancos niemal na pewno zostanie Xabi Alonso, który kilka dni temu pożegnał się z Bayerem Leverkusen. Wracając do włoskiego szkoleniowca, to zaliczy on bardzo miękkie lądowanie.

Mianowicie, z najnowszych informacji przekazanych przez Davida Ornsteina z brytyjskiego serwisu „The Athletic” wynika, że Carlo Ancelotti ustalił wszystkie szczegóły kontraktu z brazylijską federacją, złożył podpis pod roczną umową i już 26 maja rozpocznie pracę jako selekcjoner tamtejszej reprezentacji. Real Madryt zakończy sezon ligowy 25 maja, a dzień później 65-letni fachowiec rozpocznie nowy etap w swojej karierze trenerskiej.

Absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt [WIDEO]

Na początku czerwca drużyna Canarinhos rozegra dwa mecze eliminacyjne do mistrzostw świata 2026 – zmierzy się z Ekwadorem (06.06, godz. 01:00) oraz Paragwajem (11.06, godz. 02:45). Celem Carlo Ancelottiego będzie oczywiście awans na przyszłoroczny mundial i osiągnięcie jak najlepszego wyniku na wspomnianym turnieju. Włcoh zostanie dobrze zapamiętany w stolicy Hiszpanii, pomimo nie najlepszych ostatnich miesięcy.

Słynny menedżer jako opiekun ekipy Królewskich trzykrotnie wygrał bowiem prestiżową Ligę Mistrzów, dwa razy triumfował w La Lidze oraz dwukrotnie podnosił Puchar Króla.

Aktualizacja: Brazylijski Związek Piłki Nożnej oficjalnie potwierdził zatrudnienie Carlo Ancelottiego, który 26 maja (poniedziałek) rozpocznie pracę z tamtejszą reprezentacją.