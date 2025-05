Real jednak nie sprowadzi mistrza Europy. Ma inne priorytety

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez - prezes Realu Madryt

Media: Martin Zubimendi nie przejdzie do Realu Madryt

Real Madryt szykuje zmiany przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. Już niedługo hiszpański klub ogłosi rozstanie z Carlo Ancelottim, którego miejsce na ławce trenerskiej ma zająć Xabi Alonso. Ponadto na pewno dojdzie do kilku roszad w składzie drużyny Królewskich. Mianowicie, niepewni pozostania na Santiago Bernabeu są Lucas Vazquez, Luka Modrić czy Fran Garcia. Gdy stołeczni włodarze pozbędą się wymienionych piłkarzy, to błyskawicznie ruszą na rynek transferowy.

Wydawało się, iż do zespołu Los Blancos może dołączyć gwiazdor Realu Sociedad – Martin Zubimendi. Jednak taki transfer najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowany, a tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański dziennik „OkDiario”. Wspomniana gazeta uważa, że Real Madryt nie potrzebuje 26-letniego pomocnika i skupi się na zwiększeniu rywalizacji w formacji defensywnej, ściągając nowego prawego, lewego oraz środkowego obrońcę.

Jedną z tych pozycji obsadzi Trent Alexander-Arnold, a co do dwóch pozostałych, to jeszcze nie wybrano wymarzonych kandydatów. Martin Zubimendi, którego przeprowadzka do stolicy Hiszpanii jest bardzo mało prawdopodobna, najpewniej przejdzie do Arsenalu. Londyńczycy zabiegają o mistrza Europy już od jakiegoś czasu i są gotowi wpłacić klauzulę odstępnego za gwiazdę Realu Sociedad. Przypomnijmy, że wynosi ona 60 milionów euro.