Brazylia ogłasza ws. Neymara. Wiadomo, co z jego zdrowiem

Neymar może mówić o wielkim pechu, ponieważ doznał kontuzji przed startem Mistrzostw Świata 2026. Brazylijska federacja przekazała nowe informacje o stanie zdrowia 34-letniego piłkarza.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar wraca do zdrowia. Jest szansa, że zagra na mundialu

Neymar dość niespodziewanie znalazł się w kadrze reprezentacji Brazylii na Mistrzostwa Świata 2026. Carlo Ancelotti wcześniej ani razu nie sprawdził go w meczach towarzyskich czy w trakcie eliminacji. Co więcej, ostatni raz w barwach narodowych wystąpił trzy lata temu. 34-latek może jednak mówić o wielkim pechu, ponieważ na miesiąc przed startem turnieju doznał kontuzji w ligowym starciu.

Podczas spotkania Santos – Coritiba poczuł ból w łydce, a badania wykazały uraz. Media informowały, że Neymar wróci do pełni sił, ale na pewno nie zagra w pierwszym meczu Canarinhos na mundialu. Jego powrót przewiduje się na ostatnie starcie w fazie grupowej.

Ostatnio jednak udział byłego piłkarza FC Barcelony w nadchodzącym mundialu stanął pod znakiem zapytania. Pojawiły się doniesienia, że Ancelotti zrezygnuje z niego ze względu na kontuzje. Sytuację uspokoiła brazylijska federacja, wydając komunikat ws. Neymara.

– Neymar przeszedł w poniedziałek badania rezonansem magnetycznym. Wyniki wykazały postęp w leczeniu – w granicach oczekiwanych parametrów. Będzie kontynuował proces przygotowań do powrotu zaplanowany przez sztab medyczny reprezentacji – brzmi komunikat.

Brazylia na Mistrzostwach Świata 2026 zagra w grupie C. Na start zmierzą się z Maroko, a kolejne mecze rozegrają przeciwko Haiti oraz Szkocji. Pierwsze dwa spotkania odbędą się na stadionie Gillette Stadium w Bostonie, a ostatnie na Hard Rock Stadium w Miami.