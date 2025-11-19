Boniek wskazał rywali Polaków w barażach. Co za finał!

Reprezentacja Polski zagra w barażach Mistrzostw Świata 2026. Zbigniew Boniek wytypował, z kim Biało-Czerwoni powalczą o wyjazd na mundial. W finale wskazał, że zmierzymy się z Ukrainą.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Kosowo i Ukraina – takich rywali Polaków w barażach wskazał Boniek

Reprezentacja Polski zajęła 2. miejsce w grupie G eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Oznacza to, że w marcu podopieczni Jana Urbana zagrają w barażach o wyjazd na mundial. Biało-Czerwoni znaleźli się w 2. koszyku, dzięki czemu półfinałowe spotkanie odbędzie się w Polsce. O tym, gdzie zostanie rozegrany ew. finał, zdecyduje losowanie, które odbędzie się w czwartek (20 listopada).

Lista potencjalnych rywali Polaków w barażach Mistrzostw Świata 2026 jest długa. W pierwszej kolejności trzeba się skupić na 3. koszyku, ponieważ jedna z tych drużyn będzie rywalem naszej kadry w półfinale. W związku z tym możemy trafić na: Irlandię, Kosowo, Albanię lub Bośnię i Hercegowinę. Natomiast w ew. finale zagramy z wygranym dwumeczu pomiędzy kimś z 1. koszyka, a 4. koszyka.

O wytypowanie potencjalnych rywali reprezentacji Polski pokusił się Zbigniew Boniek, czyli były prezes PZPN. Jego zdaniem w półfinale trafimy na Kosowo, a decydujący mecz o awans na Mistrzostwa Świata zagramy z Ukrainą. Warto dodać, że prawdopodobnie nasi wschodni sąsiedzi mecze barażowe podobnie jak w grupie eliminacyjnej rozegrają na jednym z polskich stadionów.

Półfinał baraży Mistrzostw Świata 2026 zostanie rozegrany 26 marca 2026 roku. Decydujące mecze finałowe odbędą się kilka dni później, a dokładnie 31 marca. Z kolei sam turniej w USA, Meksyku i Kanadzie rozpocznie się 11 czerwca i potrwa aż do 19 lipca.