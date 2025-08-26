Carlo Ancelotti ogłosił powołania do reprezentacji Brazylii na wrześniowe zgrupowanie. Na liście zabrakło trzech gwiazd Realu Madryt. Szanse na odpoczynek dostali: Vinicius Junior, Rodrygo i Eder Militao.

Vinicius Junior, Rodrygo i Militao pominięci przez Ancelottiego

Carlo Ancelotti po zakończeniu poprzedniego sezonu opuścił Real Madryt. Doświadczony taktyk podjął się zupełnie nowego wyzwania, jakim jest praca w roli selekcjonera. Od czerwca odpowiada za wyniki reprezentacji Brazylii, którą prowadził już w dwóch meczach. Jak dotąd odniósł jedno zwycięstwo z Paragwajem (1:0) oraz zremisował w debiucie z Ekwadorem (0:0).

We wrześniu ponownie poprowadzi Canarinhos w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. W dwóch ostatnich spotkaniach w grupie Brazylia zmierzy się z Chile i Boliwią. Warto dodać, że pięciokrotni zdobywcy Pucharu Świata mają zapewniony awans na wielki turniej.

Co ciekawe przy powołaniach na wrześniowe zgrupowanie Ancelotti pominął trzech zawodników Realu Madryt. W drużynie narodowej nie wystąpią: Vinicius Junior, Rodrygo i Eder Militao. Cała trójka otrzymała szansę na odpoczynek ze względu na intensywne lato i występ na Klubowych Mistrzostwach Świata. Poza tym w przypadku Viniciusa i tak nie mógłby wystąpić w meczu z Chile ze względu na zawieszenie.

Na ten moment Brazylia zajmuje 3. miejsce w grupie eliminacyjnej z dorobkiem 25 punktów. Tyle samo ma drugi w tabeli Ekwador, zaś pierwsza Argentyna zgromadziła jak dotąd 35 punktów w 16 meczach. Za plecami Canarinhos plasują się Urugwaj i Paragwaj z jednym oczkiem mniej. O awans i baraże wciąż walczy Kolumbia, Wenezuela i Boliwia.