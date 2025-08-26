Lucas Vazquez odchodzi z Realu Madryt. Wiadomo, gdzie zagra

Lucas Vazquez po wygaśnięciu kontraktu z Realem Madryt jest wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. Jak podaje Fabrizio Romano prawy obrońca podpisze umowę z Bayerem Leverkusen.

Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Lucas Vazquez

Bayer Leverkusen bierze Lucasa Vazqueza z Realu Madryt

Lucas Vazquez to wychowanek Realu Madryt, w którym spędził niemal całą karierę. Pod koniec poprzedniego sezonu stało się jasne, że w przyszłych rozgrywkach będzie miał problem z regularną grą. Królewscy przed startem Klubowych Mistrzostw Świata sprowadzili na jego pozycję Trenta Alexandra-Arnolda. Jednocześnie podjęto decyzję o pożegnaniu się z reprezentantem Hiszpanii.

Po raz ostatni Vazquez zagrał w koszulce Realu Madryt na klubowym mundialu w starciu. W półfinałowym meczu z PSG wszedł na boisko na ostatnie kilka minut. Po zakończonym turnieju stał się wolnym zawodnikiem na rynku transferowym.

Wiadomo już, gdzie 34-latek będzie kontynuował karierę. Jak poinformował Fabrizio Romano doszło do porozumienia na linii Lucas Vazquez – Bayer Leverkusen. Hiszpan przeszedł już badania medyczne, które przeprowadzono w tajemnicy. We wtorek (26 sierpnia) podpisze kontrakt z nowym klubem. Na ten moment nie podano szczegółów odnośnie umowy z Aptekarzami.

Vazquez to jeden z najbardziej utytułowanych piłkarzy Realu Madryt. Podczas pobytu na Santiago Bernabeu sięgnął pięciokrotnie po triumf w Lidze Mistrzów, cztery razy wygrał mistrzostwo Hiszpanii, Superpuchar UEFA, Superpuchar Hiszpanii i Klubowe Mistrzostwa Świata. Do tego dołożył po jednym zwycięstwie w Pucharze Interkontynentalnym i Pucharze Króla. Łącznie zagrał w 402 meczach, w których zdobył 38 goli i zanotował 73 asysty.