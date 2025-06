Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Nieudany debiut Ancelottiego, Brazylia zremisowała z Ekwadorem

Carlo Ancelotti po słabym sezonie w wykonaniu Realu Madryt został zwolniony z funkcji trenera. Włoski taktyk długo nie musiał szukać nowego pracodawcy, bowiem od razu znalazł zatrudnienie w nowej dla siebie roli. 65-latek został selekcjonerem reprezentacji Brazylii. W kadrze Canarinhos ma okazję pracować z byłymi podopiecznymi jak Rodrygo czy Vinicius Junior.

W nocy z czwartku na piątek Ancelotti zadebiutował w roli selekcjonera. Pierwszego meczu na ławce trenerskiej Brazylii nie będzie jednak miło wspominać. Jego zespół rywalizował na wyjeździe z Ekwadorem, a sam wynik pozostawia wiele do życzenia. Pięciokrotnie mistrzowie świata zremisowali bezbramkowo, przez co wciąż nie są pewni awansu na Mistrzostwa Świata.

Dla brazylijskiej kadry to nie pierwsza taka wpadka w trwających eliminacjach. Wcześniej gubili punkty m.in. z Urugwajem (1:1), Wenezuelą (1:1) czy Paragwajem (0:1). Aktualnie po 15. kolejkach zajmują dopiero 4. miejsce w grupie z dorobkiem 22 punktów. Do końca eliminacji pozostały im trzy spotkania. Za kilka dni zmierzą się u siebie z Paragwajem, a we wrześniu zagrają z Chile i Boliwią.

Skład reprezentacji Brazylii w debiucie Carlo Ancelottiego:

Alisson – Vanderson, Marquinhos, Alexsandro, Alex Sandro – Gerson (78′ Santos), Casemiro, Bruno (90+2′ Pereira) – Estevao (64′ Martinelli), Richarlison (64′ Cunha), Vinicius Junior