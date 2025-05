Neymar poznał decyzję Ancelottiego. Włoch nie pozostawił złudzeń

Carlo Ancelotti nie znalazł miejsca dla Neymara w powołaniach do reprezentacji Brazylii. Były trener Realu Madryt uargumentował swoją decyzję.

Ruano Carneiro / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Ancelotti nie powołał Neymara. Włoch wyjaśnił decyzję

Carlo Ancelotti ogłosił swoje inauguracyjne powołania do reprezentacji Brazylii. Nowy selekcjoner nie umieścił na liście Neymara, który przez lata był największą gwiazdą Canarinhos. Włoch stanowczo uargumentował swoją decyzję i jednocześnie pozostawił napastnikowi Santosu otwarte drzwi do kadry.

Neymar jest obecnie daleko od swojej najwyższej formy, a przyczyniły się do tego liczne kontuzje napastnika. Problemy zdrowotne nie opuszczają Brazylijczyka, przez co nie może on na dłużej zagościć na boisku.

Ancelotti powiedział, że przede wszystkim chciał powołać zawodników w dobrej formie. To zdanie wystarczyło, aby wyjaśnić nieobecność Neymara. Jednak Włoch odniósł się szerze do sytuacji gwiazdora.

– Starałem się wybierać zawodników, którzy są w dobrej formie. […] Neymar niedawno doznał kontuzji. ​​Każdy wie, że Neymar jest bardzo ważnym zawodnikiem, zawsze nim był i zawsze nim będzie – powiedział selekcjoner.

Co ciekawe, po dłuższej nieobecności do kadry wrócił Casemiro. Pomocnik Manchesteru United doskonale zna się z Ancelottim z czasów Realu Madryt.