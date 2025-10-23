Zwrot akcji ws. Oyedele. Trener Strasbourga przemówił ws. Polaka

09:15, 23. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kuba Seweryn

Maxi Oyedele latem zamienił Legię Warszawa na RSC Strasbourg. Początek przygody we Francji nie należy jednak do udanych. Kuba Seweryn przytoczył wypowiedź trenera nt. reprezentanta Polski.

Maxi Oyedele
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Maxi Oyedele

Maxi Oyedele? Jest świetny. Wierzę w niego – mówi trener Strasbourga

Strasbourg, czyli nowy klub Maxiego Oyedele będzie czwartkowym rywalem Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji. W meczu na pewno nie zobaczymy reprezentanta Polski, ponieważ aktualnie ze względu na kontuzję jest niedostępny. Początek przygody 20-latka we Francji nie należy do udanych. Jak dotąd wystąpił tylko w jednym spotkaniu, przebywając na boisku przez 23 minuty.

O sytuacji pomocnika było ostatnio głośno. Eksperci sugerowali, że ze względu na brak regularnej gry możliwe jest odejście w styczniu na wypożyczenie. Na konferencji prasowej przed meczem Strasbourg – Jagiellonia na temat Oyedele głos zabrał trener Liam Rosenior.

Jest kontuzjowany. To bardzo dobry zawodnik, dlatego go tu ściągnęliśmy latem. Miał świetny czas w Legii, wiemy, jak dobrym jest zawodnikiem. Obecnie jest kontuzjowany, ale jest w moich planach. To świetny zawodnik, jak wróci do zdrowia, będzie w mojej rotacji, bo bardzo w niego wierzę – powiedział Liam Rosenior, cytowany przez Kubę Seweryna.

Mecz Strasbourg – Jagiellonia rozpocznie się w czwartek (23 października) o godzinie 18:45. Po pierwszej kolejce obie drużyny mają na swoim koncie 3 punkty. Francuski klub pokonał na wyjeździe Slovan Bratysława (1:0), zaś Duma Podlasia wygrała z Hamrun (1:0).

