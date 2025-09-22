Złota Piłka 2025 zostanie wręczona podczas ceremonii, która rozpocznie się o 21.00. Jeszcze nie znamy zwycięzcy, ale już wiemy, które miejsce zajął Robert Lewandowski.

MI News & Sport/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Złota Piłka 2025: Lewandowski nisko!

Robert Lewandowski bez wątpienia nie będzie zadowolony ze swojego wyniku. Oczywistym było, że Złota Piłka 2025 nie trafi w ręce napastnika Barcelony. Jednak niektóre media sugerowały, że 37-latek znajdzie się w najlepszej dziesiątce i może uplasować się nawet na 6. lokacie.

France Football na nieco ponad dwie godziny przed rozpoczęciem gali rozpoczęło odkrywanie kart. Już wiemy, że reprezentant Polski zajął dopiero 17. miejsce. To najniższa jego najniższa lokata lokata od 2016 roku, kiedy uplasował się na 16. pozycji.

Lewandowski po raz pierwszy znalazł się na liście nominowanych w 2013 roku. W 2012 roku był drugi, tuż za Leo Messim, natomiast 2014 i 2024 roku nie znalazł się w gronie najlepszych piłkarzy świata.

Złota Piłka: jakie lokaty zajmował Robert Lewandowski?