Szymański asystował w Rennes! Podanie pierwsza klasa [WIDEO]

Sebastian Szymański zanotował asystę w meczu Auxerre - Rennes. Reprezentant Polski miał udział przy drugim golu dla gości. Podanie ofensywnego pomocnika było zjawiskowe.

PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Ale podanie Szymańskiego! Kolejna asysta w Rennes

Sebastian Szymański w trakcie zimowego okna transferowego zamienił Fenerbahce na francuskie Rennes. Klub z Ligue 1 zapłacił za niego prawie 10 milionów euro. Reprezentant Polski bardzo szybko wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie. Na początku wchodził z ławki, ale już w trzecim meczu znalazł się w wyjściowej jedenastce i zadomowił się w niej na stałe.

Tydzień temu Rennes zaskoczyło wszystkich, wygrywając z PSG (3:1). Szymański zanotował asystę przy jednej z bramek. W niedzielę (22 lutego) ponownie miał udział przy golu jednego z kolegów. Tym razem zanotował ostatnie podanie przy golu Estebana Lepaula.

𝐊𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐍𝐀 𝐀𝐒𝐘𝐒𝐓𝐀 𝐏𝐎𝐋𝐀𝐊𝐀!



Sebastian Szymański posłał kapitalne podanie do Estebana Lepaula, a Stade Rennais FC prowadzi z AJ Auxerre już dwiema bramkami! ⚽🔥



Jeśli Polak będzie serwował takie piłki jak dziś, kibice we Francji szybko go pokochają 🇵🇱❤️



Mecz… pic.twitter.com/ZfnVPpquB3 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 22, 2026

Szymański dostał długie podanie na prawą flankę i po opanowaniu piłki wdał się w drybling z obrońcą. Nieoczekiwanie zdecydował się na dośrodkowanie w obręb pola karnego, znajdując niepilnowanego Lepaula. Zagranie Polaka było bez wątpienia ozdobą meczu.

Łącznie w barwach Rennes ma na swoim koncie 6 meczów, w których 2 razy zaliczył asystę. Jego klub zajmuje 5. miejsce w tabeli Ligue 1. Do miejsc gwarantujących grę w Lidze Mistrzów tracą tylko 3 punkty. Czwarta drużyna w lidze zagra w el. Ligi Mistrzów.