Szczere słowa Luisa Enrique po meczu PSG. „To był cud”

Paris Saint-Germain ma już na swoim koncie kolejne trofeum, co jest następstwem pokonania Tottenhamu Hotspur w meczu o Superpuchar Europy. Po tym starciu głos zabrał Luis Enrique.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG lepsze od Tottenhamu. Luis Enrique podsumował mecz

Paris Saint-Germain sięgnęło w środowy wieczór po kolejne trofeum, pokonując Tottenham Hotspur w meczu o Superpuchar Europy. Drużyna z Ligue 1 zaliczyła niezwykły comeback – mimo że przez większą część spotkania przegrywała 0:2, ostatecznie zwyciężyła w konkursie rzutów karnych. Do wyrównania w podstawowym czasie gry paryżanie doprowadzili w ostatnich minutach rywalizacji. Po meczu szczerze wypowiedział się szkoleniowiec PSG – Luis Enrique.

– Nie zasłużyliśmy na zwycięstwo przez 80 minut. Myślę, że Tottenham na to zasłużył. Czuliśmy, że przeciwnik jest w formie. Trenował przez sześć tygodni. Rozegrali świetny mecz – powiedział Luis Enrique cytowany przez RMC Sport.

– My z kolei trenowaliśmy tylko sześć dni, ale piłka nożna bywa niesprawiedliwa. Muszę przyznać, że mieliśmy dużo szczęścia, strzelając dwa gole w ostatnich dziesięciu minutach meczu – kontynuował Hiszpan.

– Moi zawodnicy wierzyli do ostatniej chwili, podobnie jak kibice. Piłka nożna jest nieprzewidywalna i pod tym względem mieliśmy dużo szczęścia – zaznaczył.

– Trudno grać tak, jak chcemy, jeśli nie trenujemy i nie mamy na to czasu. To był cud – podsumował były selekcjoner reprezentacji Hiszpanii.

Tymczasem już w najbliższą niedzielę paryżanie zmierzą się z FC Nantes w pierwszej kolejce Ligue 1. Tydzień później rozegrają pierwszy mecz u siebie, podejmując Angers.

