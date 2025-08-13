PSG wróciło z zaświatów! Niesamowita pogoń w meczu z Tottenhamem [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Co za comeback PSG! Tottenham wypuścił zwycięstwo z rąk

Paris Saint-Germain odkupiło winy za przegrany finał Klubowych Mistrzostw Świata. W środę wieczorem (13 sierpnia) na Bluenergy Stadium w Udine odbył się Superpuchar UEFA. Podopieczni Luisa Enrique, choć przegrywali do 85. minuty (0:2), doprowadzili do remisu, a następnie wygrali z Tottenhamem w konkursie rzutów karnych (2:2) k. (4:3).

Na pierwszą bramkę kibice zgromadzenie na włoskim stadionie czekali ponad pół godziny. Jako pierwszy na listę strzelców przed przerwą, a dokładnie w 39. minucie wpisał się Micky Van de Ven. Akcja rozpoczęła się od dośrodkowania bramkarza Kogutów w obręb pola karnego. Tam po małym zamieszaniu najlepiej odnalazł się holenderski obrońca, który po interwencji bramkarza i odbiciu od poprzeczki skierował piłkę do siatki, otwierając wynik spotkania.

Tottenham prowadzi w Superpucharze! 💥 Micky van de Ven najlepiej odnalazł się w polu karnym i umieścił piłkę w siatce! ⚽



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT, CANAL+ EXTRA1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/2cbTY0XX8S pic.twitter.com/9mnmX1721H — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 13, 2025

Drugi gol padł tuż po wznowieniu drugiej części meczu. Ponownie akcja bramkowa rozpoczęła się od dalekiego wrzutu piłki w pole karne. Tym razem blisko piątego metra niepilnowany był Cristian Romero, który strzałem głową pokonał debiutującego między słupkami Lucasa Chevaliera. Należy podkreślić, że w tej sytuacji Francuz mógł zachować się dużo lepiej, a stracona bramka to po części jego wina.

Cristian Romero wykorzystuje dokładną wrzutkę Pedro Porro i Tottenham prowadzi już 2:0 z PSG! 🔥



📺 Transmisja Superpucharu UEFA w CANAL+ SPORT, CANAL+ EXTRA1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/2cbTY0XX8S pic.twitter.com/vUxYoa802g — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 13, 2025

PSG mimo ogromnej dominacji w posiadaniu piłki nie było w stanie przekuć tego na konkretne zagrożenie pod bramką Vicario. Efekt nadszedł dopiero w 85. minucie, gdy gola kontaktowego zdobył Lee Kang-In. Koreańczyk dostał podanie przed polem karnym od Vitinhy i uderzył z dystansu, umieszczając futbolówkę w siatce. Kolejna bramka padła dziewięć minut później, a do remisu doprowadził Goncalo Ramos, pokonując bramkarz uderzeniem głową z bliskiej odległości.

𝐍𝐈𝐄-𝐒𝐀-𝐌𝐎-𝐖𝐈-𝐓𝐄! 😱 PSG ODROBIŁO STRATY W KONCÓWCE! 🔥🔥🔥



Przed nami rzuty karne! 🎯



📺 Transmisja Superpucharu UEFA w CANAL+ SPORT, CANAL+ EXTRA1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/2cbTY0XX8S pic.twitter.com/H3bLSRJ4ba — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 13, 2025

O triumfie musiał przesądzić konkurs rzutów karnych, w którym skuteczniejsze okazało się PSG, wygrywając (4:3). Swoich jedenastek po stronie Spurs nie wykorzystali Micky Van de Ven oraz Mathys Tel.

Paris Saint-Germain 2:2 Tottenham k. 4:3 (85′ Kang-In, 90+4′ Ramos – 39′ Van de Ven, 48′ Romero)