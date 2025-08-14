Transferowa burza w Bayernie. Ta decyzja może zaboleć kibiców

Bayern Monachium wygląda na to, że zakończy współpracę z jednym ze swoich zawodników. "Kicker" przekonuje z kolei, że władze klubu są niezadowolone z warunków sprzedaży gracza.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kingsley Coman

Kingsley Coman na wylocie z Bayernu Monachium

Bayern Monachium w sezonie 2025/2026 ma zamiar powalczyć o mistrzostwo Bundesligi, a ponadto chce namieszać w europejskich pucharach. Jednocześnie w trakcie letniego okna transferowego władze klubu podjęły decyzję o kilku zmianach kadrowych. Wieści w tej sprawie przekazał „Kicker”.

Źródło podaje, że Bayern planuje sprzedaż Kingsleya Comana do Al-Nassr za 35 milionów euro. Jak się jednak okazuje, zarząd giganta z ligi niemieckiej jest niezadowolony z warunków, na jakie zgodził się dyrektor sportowy Max Eberl.

Najprawdopodobniej sternikom Bayernu nie odpowiada suma transferu. Klub z Monachium miał nadzieję, że dzięki sprzedaży francuskiego zawodnika uzyska większą kwotę. Bayern w lipcu 2017 roku zapłacił za piłkarza 21 milionów euro, a wcześniej siedem milionów euro za jego wypożyczenie.

Coman to wychowanek Paris Saint-Germain, który w lipcu 2014 roku trafił do Juventusu. We włoskiej ekipie spędził tylko rok, po czym udał się na wypożyczenie do zespołu z Monachium. Bayern po dwóch sezonach zdecydował się na transfer definitywny.

58-krotny reprezentant Francji rozegrał łącznie 339 meczów w barwach niemieckiej drużyny. Zdobył w nich 72 bramki, a także zaliczył 71 asyst. Z monachijską ekipą wygrał przede wszystkim Ligę Mistrzów w sezonie 2019/2020, a także dziewięć razy został mistrzem Bundesligi i trzykrotnie sięgał po Puchar Niemiec.

