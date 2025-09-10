Mistrz świata zakończył karierę. To legenda francuskiej piłki

21:41, 10. września 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Steve Mandanda / Ligue 1

Steve Mandanda, mistrz świata z 2018 roku, właśnie ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. 40-letni bramkarz jest najbardziej znany z gry w Olympique'u Marsylia.

Steve Mandanda
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Steve Mandanda

Oficjalnie: Steve Mandanda zawiesił buty na kołku

Steve Mandanda wraz z końcem czerwca rozstał się ze Stade Rennes. Początkowo wydawało się, że 40-letni bramkarz niebawem zwiąże się z nowym klubem i jeszcze przez jakiś czas będzie kontynuował swoją bogatą karierę. Ostatecznie jednak doświadczony golkiper podjął inną decyzję – postanowił zakończyć swoją przygodę z profesjonalną piłką. Francuz poinformował w mediach społecznościowych o zakończeniu kariery, żegnając się tym samym z boiskiem po ponad dwóch dekadach występów na najwyższym poziomie.

Mandanda był przez lata jednym z najbardziej rozpoznawalnych francuskich bramkarzy. Urodzony w Kinszasie zawodnik swoją seniorską karierę zaczynał w Le Havre, skąd w 2007 roku trafił do Olympique’u Marsylia. To właśnie w barwach tego klubu spędził większość część swojego piłkarskiego życia, stając się legendą drużyny z południa Francji. Dla Marsylii rozegrał w sumie 613 spotkań, wielokrotnie pełniąc funkcję kapitana ekipy Olimpijczyków. W reprezentacji Francji zadebiutował w 2008 roku i zanotował łącznie 35 występów.

Lista sukcesów Steve’a Mandandy jest imponująca. Z Olympique’iem Marsylia sięgnął po mistrzostwo Francji w sezonie 2009/2010, a także trzykrotnie zdobył Puchar Ligi Francuskiej oraz dwa razy triumfował w Superpucharze Francji. Doświadczony bramkarz największe osiągnięcie świętował jednak na szczeblu międzynarodowym – na mundialu w 2018 roku został bowiem mistrzem świata z drużyną narodową. W trakcie kariery był również kilkukrotnie wybierany najlepszym bramkarzem Ligue 1. Mandanda bez wątpienia przechodzi do historii jako jeden z najbardziej zasłużonych francuskich golkiperów.

