Sensacyjna porażka PSG! Koniec marzeń o trofeum

23:19, 12. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

PSG kończy swoją przygodę w Pucharze Francji i nie obroni trofeum po raz drugi z rzędu. Podopieczni Luisa Enrique doznali sensacyjnej porażki w 1/16 finału.

PSG - Paris FC
IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: PSG - Paris FC

PSG odpada z Pucharu Francji!

Zdecydowanym faworytem poniedziałkowego pojedynku byli gospodarze. PSG na własnym stadionie podejmowało lokalnego rywala, Paris FC. Nieco ponad tydzień po spotkaniu w Ligue 1, wygranym 2:1 przez podopiecznych Luisa Enrique, obie ekipy starły się w 1/16 finału Pucharu Francji.

Pierwsza połowa starcia na Parc des Princes przebiegła po dyktando obrońców tytułu, który oddali osiem strzałów, w tym dwa celne. Rywale tylko raz sprawdzili czujność Lucasa Chevaliera.

Po zmianie stron PSG kontynuowało oblężenie bramki Obeda Nkambadio, ale nie było w stanie znaleźć sposobu na znakomicie dysponowanego 22-latka. Niewykorzystane okazje zemściły się w 74. minucie. Jonathan Ikone nie zmarnował dogrania Ilana Kebbala i umieścił piłkę w siatce. Wychowanek Les Rouge-et-Bleu pogrążył swój były zespół i to beniaminek Ligue 1 awansował do 1/8 finału Coupe de France.

PSG – Paris FC 0:1 (0:0)

Ikone 74′

