PSG przed najbliższymi meczami będzie osłabione. Klub przekazał, że kontuzji doznał środkowy defensor, mający na swoim koncie ponad 100 występów w reprezentacji Brazylii.

fot. Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG musi radzić sobie bez Marquinhosa

PSG ogłosiło w piątek 26 września, że kontuzji doznał Marquinhos. Tym samym stołeczny klub będzie musiał radzić sobie w starciach przeciwko Auxerre i FC Barcelonie bez doświadczonego defensora. Pozytywne jest natomiast to, że do gry w ekipie z Paryża wraca Bradley Barcola.

101-krotny reprezentant Brazylii doznał kontuzji mięśnia czworogłowego. Marquinhos ma być poza grą przez kilka tygodni. Wszystko wskazuje na to, że jego miejsce zajmie Ilya Zabarnyi, który trafił do francuskiej ekipy z Bournemouth w sierpniu tego roku za ponad 60 milionów euro.

PSG jest obecnie wiceliderem Ligue 1, mając 12 punktów na koncie. W tym sezonie paryżanie w pięciu spotkaniach zanotowali cztery zwycięstwa i porażkę. W najbliższym meczu ligowym PSG będzie chciało wrócić na zwycięski szlak po przegranej z Olympique Marsylia (0:1).

Ekipa z Paryża do najbliższej przerwy reprezentacyjnej rozegra jeszcze trzy spotkania. Oprócz potyczek z Auxerre i Barceloną mistrzowie Ligue 1 zmierzą się także z Lille. Tymczasem tuż po przerwie na mecze drużyn narodowych paryżan czekają starcia ze Strasbourgiem oraz Bayerem Leverkusen.

Aktualnie z powodu kontuzji w PSG z gry wypadło pięciu graczy. Oprócz wspominanego Marquinhosa poza składem są także: Ousmane Dembélé, Desire Doue, João Neves i Noham Kamara.

