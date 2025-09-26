PSG spokojnie analizuje rynek. Luis Enrique ujawnił kulisy decyzji transferowych

Paris Saint-Germain to jeden z tych klubów, które na transfery nie szczędzą pieniędzy. Tymczasem na temat działań klubu w tej kwestii wypowiedział się trener Luis Enrique.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique o transferach PSG

Paris Saint-Germain przykłada dużą uwagę do pozyskiwania nowych zawodników. Trener ekipy z Ligue 1 został zapytany, czy żałuje, że latem klub zakontraktował tylko trzech piłkarzy, biorąc pod uwagę liczne kontuzje.

– Znalezienie piłkarzy dla Paris Saint-Germain nie jest łatwe. To nie tak, jak pójść do Auchan i kupić wszystko – przekonywał Luis Enrique cytowany przez RMC Sport.

– Szukając zawodnika dla PSG, musimy zwracać uwagę na wszystko – na osobowość, na pieniądze… Jeśli płacisz dużo za zawodnika, wywierasz na niego dużą presję – zaznaczył Hiszpan.

– Nie, jesteśmy drużyną i pokazaliśmy to w zeszłym roku. Zachowujemy spokój i jesteśmy gotowi wszystko przeanalizować. Wiemy, że znalezienie zawodników, którzy pasują do naszej wizji, nie jest łatwe – dodał trener PSG.

Paryżanie w ramach szóstej kolejki Ligue 1 zmierzą się 27 września z Auxerre. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:05. PSG jest aktualnie wiceliderem ligi francuskiej, legitymując się bilansem 12 punktów. Liderem z takim samym dorobkiem jest AS Monaco.

Stołeczna drużyna w roli gospodarza jest niepokonana od siedmiu meczów, w tym od trzech w lidze francuskiej. W każdym z tych starć PSG było górą. Ostatnią porażkę w Ligue 1 na własnym stadionie ekipa z Paryża zaliczyła 25 kwietnia, przegrywając z Nice (1:3).

