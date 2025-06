Pogba zdradził, co przekonało go do Monaco. Chodzi nie tylko o piłkę

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba o transferze do AS Monaco

Paul Pogba po konkretnym czasie dyskwalifikacji wraca do gry. Zawodnik na zasadzie wolnego transferu trafił do AS Monaco. Z ekipą z Ligue 1 doświadczony pomocnik związał się kontraktem, obowiązującym do końca czerwca 2027 roku. 32-latek wyjaśnił, co skłoniło go do tego, aby trafić do drużyny z ligi francuskiej.

– Naprawdę spodobał mi się projekt. Warunki, miasto. Ponadto nigdy wcześniej nie grałem w Ligue 1. Było wiele rzeczy, które przyciągnęły mnie do Monaco, w tym bliskość z moją rodziną i historia klubu. To był wybór, którego należało dokonać – rzekł Pogba w rozmowie z RMC Sport.

Pogba w swoim piłkarskim CV ma między innymi takie kluby jak Manchester United czy Juventus. Francuski zawodnik ma na swoim koncie wiele sukcesów. Między innymi zaliczył triumf w Lidze Europy, a także był cztery razy mistrzem Serie A, dwa razy zdobywcą Pucharu Włoch i trzykrotnie wywalczył Superpuchar Włoch.

91-krotny reprezentant Francji ma być jednym z liderów w zespole ekipy dowodzonej przez Adi Huttera. Pogba jednocześnie wraz z Ansu Fatim, mającym zostać niebawem także nowym zawodnikiem Monaco, ma decydować o sile ofensywnej drużyny.

Jak na razie w trakcie trwającej sesji transferowej Monaco pozyskało dwóch graczy. Nowym zawodnikiem przedstawiciela ligi francuskiej oprócz Pogoby został też Eric Dier.

