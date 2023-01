PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Za ponad dwa tygodnie Paris Saint-Germain zmierzy się z zespołem łączącym najlepszych graczy saudyjskich drużyn: Al-Nassr oraz Al-Hilal. Spotkanie to ma być okazją do dwóch celebracji. Z jednej strony Arabia Saudyjska świętować będzie sprowadzenie Cristiano Ronaldo, z drugiej paryżanie zamierzają ogłosić przedłużenie umowy z Leo Messim.

19 stycznia Paris Saint-Germain zmierzy się z zespołem łączącym graczy dwóch najlepszych saudyjskich klubów

Ma to być okazja do podwójnej celebracji. Po stronie rywali paryżan wystąpi najprawdopodobniej Cristiano Ronaldo jako nowa gwiazda ligi

Z kolei Francuzi chcą ogłosić przedłużenie umowy z Leo Messim

Nowa umowa Messiego z PSG coraz bliżej

19 stycznia ma dojść do zaledwie towarzyskiego, acz istotnego spotkania. Paris Saint-Germain ma wówczas zmierzyć się z piłkarzami dwóch najlepszych klubów Arabii Saudyjskiej: Al-Nassr oraz Al-Hilal. Do meczu dojdzie w Rijadzie i ma on być – poza kwestiami stricte marketingowo-finansowymi – okazją do celebracji dwóch wielkich wydarzeń.

Po pierwsze, Saudyjczycy będą chcieli powitać w swojej lidze jej bezapelacyjnie największą gwiazdę w historii. Cristiano Ronaldo podpisał bowiem umowę z Al-Nassr, na mocy której ma inkasować nawet dwieście milionów euro rocznie. Z kolei Paris Saint-Germain liczy, że do tej pory dojdzie już do porozumienia z Lionelem Messim. Paryżanie już wiele miesięcy temu przekazali świeżo upieczonemu mistrzowi świata propozycję przedłużenia umowy o kolejny sezon. Jako, że negocjacje toczą się bez większych problemów, za dwa tygodnie giganci Ligue 1 zamierzają przekazać swoim fanom świetną wiadomość. Nowy kontrakt 35-latka ma obowiązywać do 30 czerwca 2024 roku.

To może być też ostatnia okazja do obserwowania pojedynku dwóch najlepszych piłkarzy swojego pokolenia. W ostatnim czasie poziom ich karier mocno się rozjechał. Gdy Ronaldo wypisał się z poważnej piłki, Messi sięgnął po najważniejsze trofeum – Puchar Świata. Nie ulega jednak wątpliwości, że ich rywalizacja przez grubo ponad dekadę rozgrzewała fanów na całym świecie.

Zobacz też: Xavi spodziewa się spokojnego okienka transferowego.

Chateauroux Paris Saint-Germain 31.0 11.5 1.08 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 stycznia 2023 16:24 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin