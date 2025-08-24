Maxi Oyedele nie znalazł się w kadrze meczowej Strasbourga na spotkanie z Nantes w 2. kolejce Ligue 1. Dziennikarz Michał Bojanowski podkreślił, że pomocnikowi może być coraz trudniej o regularne występy we Francji.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Maxi Oyedele

Problemy z grą Maxiego Oyedele we Francji

Maxi Oyedele latem tego roku zamienił Legię Warszawa na francuski RC Strasbourg. Transfer opiewający na sześć milionów euro był jednym z największych w historii polskiej Ekstraklasy, a sam klub z Ligue 1 wiązał z 20-letnim pomocnikiem spore nadzieje. Część tej kwoty trafiła również do Manchesteru United, gdzie młody zawodnik wcześniej się szkolił.

Początek przygody Oyedele we Francji nie wygląda jednak obiecująco. W inauguracyjnym spotkaniu Ligue 1 przeciwko Metz Polak przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych, a w niedzielnym starciu drugiej kolejki z Nantes (0:1) nie znalazł się nawet w kadrze meczowej.

– Maxi Oyedele poza kadrą meczową. Nie ma informacji o kontuzji, a za moment po przyjściu Atangany będzie jeszcze ciężej o grę – napisał na platformie „X” dziennikarz Michał Bojanowski. Sytuacja Oyedele może stać się jeszcze trudniejsza, gdy do zespołu dołączy 19-letni Valentin Atangana ze Stade Reims. Francuski pomocnik jest wyceniany na 10 milionów euro i ma wzmocnić rywalizację w środku pola Strasbourga.

Maxi Oyedele poza kadrą meczową



Nie ma informacji o kontuzji, a za moment po przyjściu Atangany będzie jeszcze ciężej o grę
— Michał Bojanowski (@Bojanowski33) August 24, 2025

W reprezentacji Polski Maxi Oyedele zadebiutował w październiku 2024 roku przeciwko Portugali w Lidze Narodów. Później jeszcze zagrał 28 minut z Chorwacją. Defensywny pomocnik podpisał kontrakt ze Strasburgiem do czerwca 2030 roku.