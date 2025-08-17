Majecki zadebiutował w szalonym meczu. Skapitulował po strzale legendy [WIDEO]

Majecki trzykrotnie pokonany
Jednokrotny reprezentant Polski w lecie zmienił klubowe barwy i na zasadzie wypożyczenia z AS Monaco dołączył do Stade Brestois 29. Radosław Majecki zadebiutował w domowym spotkaniu z Lille w premierowej kolejce nowego sezonu Ligue 1. Już w 11. minucie wychowanek Legii Warszawa stracił czyste konto.
Felix Correia dograł w pole karne, a Olivier Giroud sprytnym strzałem po ziemi zaskoczył polskiego golkipera. 38-latek po roku spędzonym w Los Angeles FC wrócił do Europy i przywitał się z ojczyzną bramką. Kwadrans później Majecki po raz drugi musiał sięgać do siatki. Hakon Arnar Haraldsson wykorzystał fatalny błąd Brendana Cardonneta i przymierzył przy słupku.
Brest odpowiedział w 34. minucie za sprawą Kamory’ego Doumbii, który po zmianie stron celebrował dublet – w 51. minucie Maljczyk doprowadził do remisu. A już w 66. minucie Lille znowu było na prowadzeniu – Ngalayel Mukau po asyście Nathana Ngoya strzałem z najbliższej odległości pokonał Majeckiego. Gospodarze nie dali za wgraną i w 75. minucie wyrównali za sprawą Juliena Le Cardinala. Wynik 3:3 utrzymał się do ostatniego gwizdka.
Stade Brestois 29 – LOSC Lille 3:3 (1:2)
Doumbia 34′, 51′, Le Cardinal 75′ – Giroud 11′, Haraldsson 26′, Mukau’