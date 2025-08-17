Majecki zadebiutował w szalonym meczu. Skapitulował po strzale legendy [WIDEO]

Radosław Majecki ma za sobą debiut w Stade Brestois 29. Jego nowy klub zremisował 3:3 z Lille w 1. kolejce Ligue 1. Do siatki Polaka trafił m.in. Olivier Giroud.

Sipa US/ Alamy Na zdjęciu: Radosław Majecki

Majecki trzykrotnie pokonany

Jednokrotny reprezentant Polski w lecie zmienił klubowe barwy i na zasadzie wypożyczenia z AS Monaco dołączył do Stade Brestois 29. Radosław Majecki zadebiutował w domowym spotkaniu z Lille w premierowej kolejce nowego sezonu Ligue 1. Już w 11. minucie wychowanek Legii Warszawa stracił czyste konto.

Felix Correia dograł w pole karne, a Olivier Giroud sprytnym strzałem po ziemi zaskoczył polskiego golkipera. 38-latek po roku spędzonym w Los Angeles FC wrócił do Europy i przywitał się z ojczyzną bramką. Kwadrans później Majecki po raz drugi musiał sięgać do siatki. Hakon Arnar Haraldsson wykorzystał fatalny błąd Brendana Cardonneta i przymierzył przy słupku.

Olivier Giroud pokonuje 🇵🇱 Radosława Majeckiego! 🎯



Nowy snajper Lille OSC trafia do siatki po raz pierwszy w tym sezonie Ligue 1! ⚽️ #modanafrancję 🇫🇷 pic.twitter.com/zhIYqCsrOv — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 17, 2025

Brest odpowiedział w 34. minucie za sprawą Kamory’ego Doumbii, który po zmianie stron celebrował dublet – w 51. minucie Maljczyk doprowadził do remisu. A już w 66. minucie Lille znowu było na prowadzeniu – Ngalayel Mukau po asyście Nathana Ngoya strzałem z najbliższej odległości pokonał Majeckiego. Gospodarze nie dali za wgraną i w 75. minucie wyrównali za sprawą Juliena Le Cardinala. Wynik 3:3 utrzymał się do ostatniego gwizdka.

Stade Brestois 29 – LOSC Lille 3:3 (1:2)

Doumbia 34′, 51′, Le Cardinal 75′ – Giroud 11′, Haraldsson 26′, Mukau’