Sebastian Szymański w zimowym okienku zamienił Fenerbahce na Rennes. Les Rouges et Noirs wyrwali się z kryzysu, w czym swój udział ma reprezentant Polski. 26-latek zanotował znakomity wstęp w starciu z OGC Nice w 25. kolejce Ligue 1.

Anthony Bibard/FEP/Icon Sport/Sipa USA/ PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański (Stade Rennes - Paris Saint-Germain)

Szymański gwiazdą meczu w Ligue 1

Miał być Lyon, ale jest Rennes. W styczniu Sebastian Szymański opuścił Turcję i za niecałe 10 milionów euro przeniósł się do Francji. Wybór reprezentanta Polski początkowo był mocno krytykowany – jego zespół przegrał cztery pierwsze mecze z 26-latkiem w składzie. Kolejne trzy spotkania padły łupem Les Rouges et Noirs, a pomocnik zanotował dwie asysty.

W 25. serii zmagań w Ligue 1 Stade Rennais mierzyło się na wyjeździe z OGC Nice. W 13. minucie goście otworzyli wynik rywalizacji. Szymański znakomicie dograłdo Valentina Rongiera, który dograł przed bramkę do Estebana Lepaula, który umieścił piłkę w siatce.

Kapitalne, otwierające podanie Sebastiana Szymańskiego przy golu dla Rennes! 🎯⚽



Asysty w protokole nie będzie, ale zasługi Polaka przy tej akcji są ogromne. 🇵🇱👏🔥 #modanafrancję pic.twitter.com/63CYFH6ppK — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 8, 2026

Siedem minut później Polak cieszył się z debiutanckiego gola w nowym klubie. Wychowanek Legii Warszawa otrzymał podanie od Mousy Tamariego i przymierzył z 16. metra. Futbolówka jeszcze odbiła się od nogi interweniującego Jumy Baha i zaskoczyła Yehvanna Dioufa.

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋! SZYMAŃSKI! 🇵🇱⚽🔥



Świetny mecz rozgrywa Sebastian Szymański przeciwko Nicei! 👏



Najpierw ogromny udział przy pierwszym golu, a teraz Polak sam trafia do siatki gospodarzy! 🎯💥 pic.twitter.com/dhEOxH9fps — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 8, 2026

Rennes mogło podwyższyć prowadzenie, ale Lepaul zmarnował rzut karny, a trafienie Tameriego zostało anulowane. Szymański decyzją trenera nie wyszedł na drugą połowę. Były zawodnik Feyenoordu został zmieniony już w przerwie – pomocnika zastąpił Djaoui Cisse.