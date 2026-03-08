Kapitalny występ Szymańskiego! I zaskakująca decyzja trenera [WIDEO]

18:27, 8. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Sebastian Szymański w zimowym okienku zamienił Fenerbahce na Rennes. Les Rouges et Noirs wyrwali się z kryzysu, w czym swój udział ma reprezentant Polski. 26-latek zanotował znakomity wstęp w starciu z OGC Nice w 25. kolejce Ligue 1.

Sebastian Szymański (Stade Rennes - Paris Saint-Germain)
Obserwuj nas w
Anthony Bibard/FEP/Icon Sport/Sipa USA/ PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański (Stade Rennes - Paris Saint-Germain)

Szymański gwiazdą meczu w Ligue 1

Miał być Lyon, ale jest Rennes. W styczniu Sebastian Szymański opuścił Turcję i za niecałe 10 milionów euro przeniósł się do Francji. Wybór reprezentanta Polski początkowo był mocno krytykowany – jego zespół przegrał cztery pierwsze mecze z 26-latkiem w składzie. Kolejne trzy spotkania padły łupem Les Rouges et Noirs, a pomocnik zanotował dwie asysty.

W 25. serii zmagań w Ligue 1 Stade Rennais mierzyło się na wyjeździe z OGC Nice. W 13. minucie goście otworzyli wynik rywalizacji. Szymański znakomicie dograłdo Valentina Rongiera, który dograł przed bramkę do Estebana Lepaula, który umieścił piłkę w siatce.

Siedem minut później Polak cieszył się z debiutanckiego gola w nowym klubie. Wychowanek Legii Warszawa otrzymał podanie od Mousy Tamariego i przymierzył z 16. metra. Futbolówka jeszcze odbiła się od nogi interweniującego Jumy Baha i zaskoczyła Yehvanna Dioufa.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Rennes mogło podwyższyć prowadzenie, ale Lepaul zmarnował rzut karny, a trafienie Tameriego zostało anulowane. Szymański decyzją trenera nie wyszedł na drugą połowę. Były zawodnik Feyenoordu został zmieniony już w przerwie – pomocnika zastąpił Djaoui Cisse.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź