Kylian Mbappe i jego transfer do Realu Madryt wydaje się coraz bardziej realny. Tymczasem o prawdopodobnej zmianie barw klubowych przez Francuza wypowiedział się Jerome Rothen.

fot. Imago / Domine Jerome / ABACA Na zdjęciu: Jerome Rothen

Wszystko wskazuje na to, że latem Paris Saint-Germain znajdzie się w nowej rzeczywistości

Kylian Mbappe zmieni najpewniej klub i gigant Ligue 1 będzie musiał znaleźć jego następcę

Na temat życia paryskiej ekipy po transferze gwiazdy wypowiedział się w rozmowie z RMC Sport były reprezentant Francji

Ze stołeczną ekipą ostatnio jest łączonych kilku graczy, którzy mogą zastąpić Kyliana Mbappe

Rothen o prawdopodobnym transferze Mbappe

Kylian Mbappe ma kontrakt ważny do końca czerwca tego roku. Zawodnik wciąż nie podjął decyzji o przedłużeniu umowy z Paris Saint-Germain, co sprawia, że rośnie prawdopodobieństwo na dołączenie piłkarza do Realu Madryt. Tymczasem ostatnio głos w sprawie zabrał były reprezentant Francji.

– Możesz mi mówić, co chcesz. Po odejściu Mbape z PSG ten klub zostanie osłabiony. Erling Haaland nie trafi do PSG. Możemy natomiast rozmawiać o Victorze Osimhenie, ale on nie jest zawodnikiem na poziomie Mbappe – mówił Jerome Rothen cytowany przez RMC Sport.

– Paryski klub w przeszłości pozyskiwał już graczy na poziomie Osimhena. Na przykład Randala Kolo-Muaniego czy Goncalo Ramosa, ale nie przyniosło to żadnego efektu. PSG odciąży budżet na wynagrodzenie, ale nie dajmy się zwieść. PSG nie ma już prawa popełniać błędów – dodał Francuz.