Enrique zabrał głos w sprawie przyszłości w PSG. Przejdzie do Man United?

13:57, 10. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Luis Enrique przewija się w gronie kandydatów do przejęcia Man United. Szkoleniowiec zabrał głos w sprawie przyszłości w Paris Saint-Germain. Hiszpan zdradził, że czuję się szczęśliwy w obecnym klubie.

Luis Enrique
Obserwuj nas w
Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG może spać spokojnie. Enrique nie zamierza odchodzić

Luis Enrique sprawił, że Paris Saint-Germain w końcu ma drużynę. Po latach prób, błędów i setkach milionów wydanych na transfery, to właśnie Hiszpan został ojcem największego sukcesu w historii klubu. W poprzednim sezonie Paryżanie wygrali Ligę Mistrzów, będąc bez wątpienia najlepszą drużyną w Europie. Nic dziwnego, że fani są pełni obaw o przyszłość ze względu na pojawiające się doniesienia o możliwym odejściu 55-latka.

Nie jest tajemnicą, że po zakończeniu sezonu Manchester United może zdecydować się na zatrudnienie trenera o dużym nazwisku. Obecnie tymczasowo Czerwone Diabły przejął Michael Carrick. Natomiast za dużego faworyta do roli stałego szkoleniowca uważa się Luisa Enrique. Co ciekawe, nie brakowało doniesień o rozmowach na linii trener – klub.

Enrique odniósł się do plotek podczas jednej z konferencji prasowych. Z jego słów jasno wynika, że nie zamierza nigdzie odchodzić i zostanie w Paris Saint-Germain. “Jestem bardzo szczęśliwy w PSG. To jest przecież Paryż – powiedział.

Hiszpan pracuje w paryskim klubie od 2023 roku. W tym czasie oprócz Ligi Mistrzów zdobył również dwukrotnie mistrzostwo Francji, Superpuchar UEFA, Puchar Interkontynentalny, dwa Puchary Francji oraz dwa Superpuchary Francji. Łącznie prowadził PSG w 152 meczach, a jego bilans to 107 zwycięstw, 24 remisy i 21 porażek.

Obecna umowa, jaką Enrique jest związany z Paris Saint-Germain wygasa w czerwcu 2027 roku. W przeszłości pojawiały się doniesienia o przedłużeniu kontraktu. Media pisały nawet o kontrakcie bezterminowym, czyli Hiszpan mógłby pracować tak długo, jakby tego chciał.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź