PSG nie zamierza rozstawać się z Luisem Enrique. Hiszpański szkoleniowiec notuje znakomite wyniki za sterami Paryżan i ma otrzymać zaskakującą propozycję. Szczegóły ujawnia Diario AS.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique (Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain)

PSG i Enrique razem do… końca?

W lecie 2023 roku Luis Enrique zameldował się na Parc de Princes. Hiszpan doprowadził PSG już do dziewięciu trofeów. Pod jego wodzą Les Parisiens sięgnęli przede wszystkim po Ligę Mistrzów. W dorobku 55-latka znalazły się także dwa mistrzostwa Francji, dwa zwycięstwa w Coupe de France, dwa krajowe superpuchary, Superpuchar UEFA i Puchar Interkontynentalny.

Były opiekun Barcelony jest uwielbiany w Paryżu, co nie może dziwić nikogo. Włodarze PSG marzą o jak najdłuższej współpracy z Enrique. Obecny kontrakt opiekuna giganta Ligue 1 wygasa 30 czerwca 2027 roku, ale w stolicy Francji zrobią wszystko, by szkoleniowiec zgodził się podpisać nowe porozumienie.

Zgodnie z doniesieniami Diario AS Paris Saint-Germain ma zaskakujący plan. Luis Enrique może podpisać… dożywotnią umowę. Byłby o pierwszy taki przepadek w historii futbolu – do tej pory żaden trener nie otrzymał podobnej propozycji. Jeżeli Hiszpan zaakceptuje warunki PSG, o potencjalnym rozstaniu i jego momencie będzie decydował sam.