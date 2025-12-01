Oto największy talent na świecie. Odebrał nagrodę Golden Boy

Desire Doue odebrał nagrodę Golden Boy dla największego talentu w 2025 roku. Przypomnijmy, że francuski gwiazdor zdobył dwie bramki w finale Ligi Mistrzów pomiędzy PSG a Interem Mediolan (5:0).

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Desire Doue

Golden Boy 2025. Desire Doue zdeklasował konkurencję

Dzisiejszego wieczoru w Turynie odbyła się uroczysta gala Golden Boy 2025, organizowana przez włoski dziennik „Tuttosport”. Podczas poniedziałkowej ceremonii Desire Doue odebrał nagrodę dla największego talentu 2025 roku.

W głosowaniu brało udział 50 dziennikarzy z całego świata, a skrzydłowy PSG wyprzedził takich piłkarzy jak Dean Huijsen, Arda Guler i Franco Mastantuono z Realu Madryt, Pau Cubarsi z Barcelony, Kenan Yildiz z Juventusu oraz Estevao z Chelsea.

🚨🌕 Désiré Doué receives Golden Boy Award 2025 as Best Talent of the Year.



Doué, in Turin tonight to get the Award. ✨@GoldenBoyAwards @tuttosport pic.twitter.com/mvy5uU7N7k — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2025

W poprzednich edycjach tego prestiżowego plebiscytu triumfowali Lamine Yamal (2024), Jude Bellingham (2023), Gavi (2022) i Pedri (2021). Warto podkreślić, że nagrodę Golden Boy można zdobyć tylko raz w karierze, co oznacza, że Doue nie będzie brany pod uwagę w następnym roku. Tytuł ten ma więc wyjątkowy, jednorazowy charakter i dodatkowo podkreśla wagę tegorocznego osiągnięcia Francuza.

20-letni atakujący w 15 meczach obecnego sezonu zdobył 4 bramki i zanotował 3 asysty. Przypomnijmy, iż w poprzedniej kampanii prawy napastnik błysnął w finale Ligi Mistrzów – Paris Saint-Germain rozbiło Inter Mediolan 5:0, a Doue strzelił 2 gole, stając się bohaterem majowego starcia. Pięciokrotny reprezentant Francji ma ważny kontrakt z PSG do 30 czerwca 2029 roku, a jego rynkową wartość szacuje się na blisko 100 milionów euro.