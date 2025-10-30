Fatalna wiadomość dla Luisa Enrique. Gwiazdor PSG wypada z gry

Desire Doue wypadł z gry na kilka tygodni z powodu kontuzji uda - donosi francuski dziennik L'Equipe. To fatalna wiadomość dla trenera paryskiego klubu - Luisa Enrique.

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Desire Doue nabawił się kontuzji uda

Desire Doue nie dokończył meczu pomiędzy FC Lorient a PSG, rozegranego w ramach 10. kolejki Ligue 1. 20-letni skrzydłowy rozpoczął spotkanie w podstawowym składzie, jednak w 63. minucie był zmuszony opuścić boisko z powodu kontuzji. Jego miejsce na murawie zajął wówczas Bradley Barcola. Starcie zakończyło się remisem 1:1, a uraz utalentowanego Francuza wywołał niepokój zarówno wśród kibiców, jak i sztabu szkoleniowego Paris Saint-Germain, dla którego Doue jest jednym z kluczowych zawodników ofensywnych.

Francuski dziennik „L’Equipe” podał najnowsze informacje dotyczące stanu zdrowia młodego piłkarza. Według doniesień gazety Desire Doue doznał kontuzji uda, która zmusi go do kilkutygodniowej przerwy od gry. To poważny cios dla zespołu Luisa Enrique, który będzie musiał radzić sobie bez swojego skrzydłowego m.in. w kluczowych meczach przeciwko OGC Nice oraz Bayernowi Monachium. Hiszpański szkoleniowiec liczy, że Francuz wróci do pełnej dyspozycji jeszcze przed końcem roku kalendarzowego.

Desire Doue do tej pory pokazywał się z niezłej strony na przestrzeni trwającego sezonu. W dotychczasowych 15 spotkaniach zdobył 4 bramki i zanotował 3 asysty. Pięciokrotny reprezentant Francji ma ważny kontrakt z paryskim klubem do 30 czerwca 2029 roku, zaś jego wartość rynkowa jest szacowana na niemal 100 milionów euro. Przypomnijmy, iż w poprzedniej kampanii prawy napastnik błysnął w finale Ligi Mistrzów – PSG wygrało 5:0 z Interem Mediolan, a skrzydłowy strzelił 2 gole, zostając bohaterem majowego starcia.