Dembele zabrał głos po wygraniu Złotej Piłki. Zaskoczył tym, co powiedział

Ousmane Dembele wygrał 69. plebiscyt Złotej Piłki organizowany przez France Football. W rozmowie z tym serwisem mówi jednak, że nie ma to większego znaczenia, bo za chwilę może być oceniony, jako najgorszy.

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Dembele docenia wkład całego zespołu w Złotą Piłkę

Ousmane Dembele wygrał ostatni 69. plebiscyt Złotej Piłki organizowany przez France Football. Skrzydłowy PSG do samego końca walczył o to miano z Lamine Yamalem z FC Barcelony, ale finalnie setka dziennikarzy z całego świata zdecydowała się przyznać to miano jemu.

Trzeba jednak przyznać, że decyzja ta jest absolutnie zasłużona, bowiem 28-letni Francuz wygrał w minionym sezonie wszystko, co można było wygrać w klubowej karierze. Chodzi bowiem o: Ligę Mistrzów, Puchar Francji, Superpuchar Francji oraz Ligue 1. W sumie w 53 spotkaniach zdobył w 35 goli oraz zanotował 16 asyst. W obecnej kampanii leczy głównie kontuzję, której nabawił się jakiś czas temu. Po odebraniu nagrody jednak zaskoczył słowami w rozmowie z serwisem „France Football”.

– To bardzo duże słowa, ale bycie najlepszym nic dla mnie nie znaczy. To może się przecież zmieniać co weekend. Po jednym meczu powiedzą, że jesteś słaby, a po innym, że najlepszy na świecie. Ta nagroda dotyczy jednak nie tylko mnie, a wszystkich: drużyny, całej grupy. To Złota Piłka dla zespołu – powiedział Ousmane Dembele w rozmowie z serwisem „France Football”.

Zobacz także: Gwiazda City kuszona przez bogatą ligę! Władze oferują miliony