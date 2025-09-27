Manchester City w lecie może stracić jedną z gwiazd. Bernardo Silva od dłuższego czasu jest kuszony przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Konkretny plan na sprowadzenie Portugalczyka mają władze ligi, informuje Ben Jacobs.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland, Abdukodir Chusanow i Bernardo Silva (Manchester City - Napoli)

Manchester City zrezygnuje z walki? Bernardo Silva na celowniku SPL

Bernardo Silva to jedna z największych gwiazd Obywateli i kapitan drużyny. Reprezentant Portugalii już od ośmiu lat występuje na Etihad – w 2017 roku Manchester City zapłacił za niego AS Monaco 50 milionów euro. Ofensywny pomocnik w tym czasie rozegrał 414 spotkań dla The Citizens, strzelił 72 gole i zanotował 74 asysty. Po sezonie jego przygoda w Premier League może dobiegnąć końca.

Kontrakt 31-latka wygasa 30 czerwca 2026 roku. To oznacza, że już w styczniu Bernardo będzie mógł negocjować warunki zatrudnienia w nowym miejscu pracy. Tę sytuację chcą wykorzystać… władze Saudi Pro League. Ben Jacobs przekonuje, że Arabia Saudyjska kusi wychowanka Benfiki i ma konkretny plan na przyszłość gwiazdora City.

Silva ma dołączyć do Cristiano Ronaldo i powiększyć portugalską kolonię w SPL. Przedstawiciele ligi liczą na to, że sześciokrotny mistrz Anglii podpisze czteroletni kontrakt, który będzie obowiązywała do końca następnego cyklu telewizyjnego, a więc do końca sezonu 2028/29. Jego obecne zarobki to blisko 350 tysięcy euro tygodniowo, czyli nieco ponad 18 milionów euro rocznie. Propozycja płynąca z Arabii Saudyjskiej musiałaby znacznie przekroczyć aktualne wynagrodzenie.

Które kluby mogą pozyskać Bernardo Silvę? W gronie zainteresowanych wymienia się przed wszystkim Al-Ahli i Al-Qadsiah, a także Al-Nassr. Nie można wykluczyć również reakcji obecnego klubu dwukrotnego zdobywcy Ligi Narodów. Manchester City ciągle może zaproponować mu nową umowę.