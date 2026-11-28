Zdjęcie kontekstowe: Nicea, Francja. 30 października 2026 r. Elye Wahi podczas meczu Ligue 1 między Niceą a Rennes na stadionie Allianz Riviera w Nicei we Francji, 30 października 2026 r. — Lionel Urman/ABACAPRESS.COM Credit: Abaca Press/Alamy Live News / ABACAPRESS, Abaca Press / alamy Na zdjęciu: Nicea, Francja. 30 października 2026 r. Elye Wahi podczas meczu Ligue 1 między Niceą a Rennes na stadionie Allianz Riviera w Nicei we Francji, 30 października 2026 r.

Ligue 1. Elye Wahi z trzema golami przeciwko Troyes

Nice przystępowało do sobotniego meczu z Troyes po porażce 2:3 z Paris Saint-Germain, ale w każdym z czterech poprzednich spotkań Ligue 1 zdobywało co najmniej dwie bramki. Goście również mieli za sobą lepszy okres – w trzech ostatnich ligowych występach wywalczyli sześć punktów, o jeden więcej niż w pierwszych ośmiu meczach sezonu 2026/27.

Gospodarze wyszli na prowadzenie już w 8. minucie. Youssouf Ndayishimiye wpisał się na listę strzelców po podaniu Jonathana Claussa. Troyes odpowiedziało w 24. minucie, gdy Mouhamed Diop wykorzystał dogranie Kandeta Diawary i wyrównał na 1:1.

Elye Wahi przywrócił Nice prowadzenie w 36. minucie po asyście Mohameda Amoury. Jak relacjonuje ICI, napastnik wykorzystał rzut rożny Troyes, by urwać się rywalom przed zdobyciem bramki. Na przerwę gospodarze schodzili z przewagą jednego gola.

Po zmianie stron Wahi rozstrzygnął rywalizację w zaledwie cztery minuty: w 65. minucie podwyższył na 3:1, a w 69. minucie uderzeniem głową ustalił wynik na 4:1, kompletując hat-tricka. Przy obu bramkach asystował Niels Nkounkou. Bohater gospodarzy rozegrał 82 minuty i oddał pięć strzałów – wszystkie celne.

W tabeli Ligue 1 Nice zajmuje szóste miejsce z dorobkiem 20 punktów. Troyes jest szesnaste i ma na koncie 11 punktów.