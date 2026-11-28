Przewidywane składy na mecz Real Sociedad – Sevilla
Real Sociedad podejmie Sevillę w niedzielę, 29 listopada o godzinie 21:00 czasu polskiego na Reale Arena w San Sebastián. Gospodarze zajmują obecnie piąte miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem 22 punktów. Goście plasują się na ósmej pozycji i mają na koncie 19 punktów. Obie drużyny rozegrały dotąd po 13 spotkań.
Zespół z San Sebastián ma za sobą dwie porażki z rzędu: z Racingiem Santander (2:3) w lidze oraz z Crystal Palace (1:2) w Lidze Europy. Z kolei Sevilla w dwóch ostatnich występach ligowych dzieliła się punktami – najpierw bezbramkowo zremisowała z Deportivo Alavés, a następnie zakończyła derby z Realem Betis wynikiem 1:1.
Jak donosi serwis El Sevillista, ekipa z Andaluzji w ostatnich meczach płynnie przechodziła między formacjami 4-4-2 i 4-2-3-1. W starciu derbowym powróciła do drugiego wariantu. W niedzielę parę defensywnych pomocników mogą stworzyć Youssouf Fofana i Lucien Agoumé, natomiast za plecami Lucasa Stassina może zagrać Jon Guridi, wspierany przez Félixa Correię na lewym skrzydle oraz Rubéna Vargasa na prawym.
W szeregach gospodarzy prawdopodobne jest ustawienie 4-4-2 z duetem Orri Óskarsson – Mikel Oyarzabal w ataku. Pod znakiem zapytania stoją występy Sergio Gómeza i Jona Martína ze względu na zawieszenia kartkowe: pierwszego za nadmiar żółtych kartek, drugiego za czerwoną kartkę (będącą konsekwencją dwóch żółtych).
Możliwe, niepotwierdzone składy na mecz Real Sociedad – Sevilla:
Real Sociedad (4-4-2): Álex Remiro – Sergio Gómez, Mamadou Sarr, Jon Martín, Héctor Fort – Gonçalo Guedes, Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Luka Sučić – Orri Óskarsson, Mikel Oyarzabal
Sevilla (4-2-3-1): Odysseas Vlachodimos – Gabriel Suazo, Kike Salas, Andrés Gallo López, Juan Iglesias – Youssouf Fofana, Lucien Agoumé – Félix Correia, Jon Guridi, Rubén Vargas – Lucas Stassin
Kto nie zagra w meczu Real Sociedad – Sevilla?
W kadrze Realu Sociedad zabraknie Yangela Herrery, który zmaga się z urazem łydki, oraz Álvaro Odriozoli, leczącego uraz więzadła krzyżowego w kolanie. Powrót obu zawodników do gry przewidywany jest na początek grudnia. Gorka Carrera i Álex Marchal pauzują z powodu kartek. Niepewna pozostaje także dostępność Andera Barrenetxei, który narzeka na uraz mięśnia dwugłowego uda.
Marcão i Miguel Ángel Sierra wznowili już treningi, lecz nadal nie są do dyspozycji trenera Sevilli. Pierwszy z nich zmagał się z problemem mięśniowym, a drugi z kontuzją obojczyka. Powrót Sierry na boisko jest prognozowany na grudzień.
Wątpliwości budzą także występy José Carmony, który leczy złamaną nogę, oraz Alfonso Gonzáleza zmagającego się z naderwaniem więzadła krzyżowego w kolanie.