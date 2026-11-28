Zdjęcie kontekstowe: Sewilla, Hiszpania. 23 listopada 2026 r. Gabriel Suazo z Sevilla FC podczas meczu La Liga EA Sports pomiędzy Sevilla FC a Real Betis, rozegranego 21 listopada 2026 r. na stadionie Ramón Sánchez Pizjuán w Sewilli, Hiszpania. — Antonio Pozo/PRESSINPHOTO) Credit: PRESSINPHOTO SPORTS AGE... / PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / alamy Na zdjęciu: Sewilla, Hiszpania. 23 listopada 2026 r. Gabriel Suazo z Sevilla FC podczas meczu La Liga EA Sports pomiędzy Sevilla FC a Real Betis, rozegranego 21 listopada 2026 r. na stadionie Ramón Sánchez Pizjuán w Sewilli, Hiszpania.

Przewidywane składy na mecz Real Sociedad – Sevilla

Real Sociedad podejmie Sevillę w niedzielę, 29 listopada o godzinie 21:00 czasu polskiego na Reale Arena w San Sebastián. Gospodarze zajmują obecnie piąte miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem 22 punktów. Goście plasują się na ósmej pozycji i mają na koncie 19 punktów. Obie drużyny rozegrały dotąd po 13 spotkań.

Zespół z San Sebastián ma za sobą dwie porażki z rzędu: z Racingiem Santander (2:3) w lidze oraz z Crystal Palace (1:2) w Lidze Europy. Z kolei Sevilla w dwóch ostatnich występach ligowych dzieliła się punktami – najpierw bezbramkowo zremisowała z Deportivo Alavés, a następnie zakończyła derby z Realem Betis wynikiem 1:1.

Jak donosi serwis El Sevillista, ekipa z Andaluzji w ostatnich meczach płynnie przechodziła między formacjami 4-4-2 i 4-2-3-1. W starciu derbowym powróciła do drugiego wariantu. W niedzielę parę defensywnych pomocników mogą stworzyć Youssouf Fofana i Lucien Agoumé, natomiast za plecami Lucasa Stassina może zagrać Jon Guridi, wspierany przez Félixa Correię na lewym skrzydle oraz Rubéna Vargasa na prawym.

W szeregach gospodarzy prawdopodobne jest ustawienie 4-4-2 z duetem Orri Óskarsson – Mikel Oyarzabal w ataku. Pod znakiem zapytania stoją występy Sergio Gómeza i Jona Martína ze względu na zawieszenia kartkowe: pierwszego za nadmiar żółtych kartek, drugiego za czerwoną kartkę (będącą konsekwencją dwóch żółtych).

Możliwe, niepotwierdzone składy na mecz Real Sociedad – Sevilla:

Real Sociedad (4-4-2): Álex Remiro – Sergio Gómez, Mamadou Sarr, Jon Martín, Héctor Fort – Gonçalo Guedes, Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Luka Sučić – Orri Óskarsson, Mikel Oyarzabal

Sevilla (4-2-3-1): Odysseas Vlachodimos – Gabriel Suazo, Kike Salas, Andrés Gallo López, Juan Iglesias – Youssouf Fofana, Lucien Agoumé – Félix Correia, Jon Guridi, Rubén Vargas – Lucas Stassin

Kto nie zagra w meczu Real Sociedad – Sevilla?

W kadrze Realu Sociedad zabraknie Yangela Herrery, który zmaga się z urazem łydki, oraz Álvaro Odriozoli, leczącego uraz więzadła krzyżowego w kolanie. Powrót obu zawodników do gry przewidywany jest na początek grudnia. Gorka Carrera i Álex Marchal pauzują z powodu kartek. Niepewna pozostaje także dostępność Andera Barrenetxei, który narzeka na uraz mięśnia dwugłowego uda.

Marcão i Miguel Ángel Sierra wznowili już treningi, lecz nadal nie są do dyspozycji trenera Sevilli. Pierwszy z nich zmagał się z problemem mięśniowym, a drugi z kontuzją obojczyka. Powrót Sierry na boisko jest prognozowany na grudzień.

Wątpliwości budzą także występy José Carmony, który leczy złamaną nogę, oraz Alfonso Gonzáleza zmagającego się z naderwaniem więzadła krzyżowego w kolanie.