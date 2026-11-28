Zdjęcie kontekstowe: Paris Saint-Germain – AS Roma – Liga Mistrzów UEFA 2026/27, faza ligowa, 5. kolejka — Franco Arland / getty Na zdjęciu: Paris Saint-Germain – AS Roma – Liga Mistrzów UEFA 2026/27, faza ligowa, 5. kolejka

Mayulu i Dembélé zapewnili PSG zwycięstwo

W sobotni wieczór 28 listopada Paris Saint-Germain podejmowało Lorient na Parc des Princes w spotkaniu Ligue 1. Podopieczni Luisa Enrique zdobyli po jednej bramce w każdej połowie i wygrali 2:0.

Wynik otworzył w 32. minucie Senny Mayulu, który skorzystał z podania Pedra Fernándeza. Było to jedyne trafienie przed przerwą.

W 67. minucie prowadzenie paryżan podwyższył Ousmane Dembélé. Tym razem asystę zanotował Mika Godts. Lorient miało też szansę na gola z rzutu karnego, ale jedenastki nie wykorzystał Ibrahima Baldé.

Przewaga PSG była wyraźna także w statystykach. Gospodarze oddali 24 strzały przy pięciu próbach rywali, a w celnych uderzeniach mieli przewagę 11:1. Sporo pracy miał Yvon Mvogo, który zanotował dziewięć udanych interwencji.

W aktualnej tabeli Ligue 1 zespół z Parc des Princes jest liderem z dorobkiem 29 punktów po 12 spotkaniach. Nad drugim Paris FC ma sześć punktów przewagi. Natomiast Lorient zajmuje 11. miejsce z 16 punktami, również po 12 meczach.