Trener PSG Luis Enrique stoi przy linii bocznej podczas meczu francuskiej Ligue 1 w piłce nożnej między Nice a Paris Saint-Germain w Nicei we Francji, w sobotę 21 listopada 2026 r. — Philippe Magoni, Associated Press / alamy Na zdjęciu: Trener PSG Luis Enrique stoi przy linii bocznej podczas meczu francuskiej Ligue 1 w piłce nożnej między Nice a Paris Saint-Germain w Nicei we Francji, w sobotę 21 listopada 2026 r.

Mało przestrzeni i czasu na decyzje. Luis Enrique wskazał wyzwanie dla PSG

Luis Enrique na konferencji prasowej 27 listopada przypomniał, że Paris Saint-Germain nie wygrało żadnego z dwóch spotkań z Lorient w sezonie 2025/26. W październiku 2025 roku padł remis 1:1, a w maju 2026 roku obie drużyny podzieliły się punktami po remisie 2:2. Trener przywołał te mecze jako przestrogę przed kolejnym ligowym starciem.

Szkoleniowiec PSG ocenił, że mimo zmiany trenera Lorient zachowało tę samą ideę gry i nadal jest mocne w defensywie. Zdaniem Hiszpana zwarty, niski blok rywali sprawi, że paryżanie będą musieli błyskawicznie wybierać najlepsze rozwiązania w ataku.

– Nie będzie przestrzeni ani czasu. Bardzo dobrze bronią, dobrze czują się w niskim bloku. Trzeba być bardziej uważnym niż zwykle. Będziemy musieli podjąć jeszcze większy wysiłek niż w poprzednim sezonie, żeby zdobyć trzy punkty – powiedział Luis Enrique, cytowany przez „Le Figaro”.

Sztab szuka rozwiązań, wykorzystując wszechstronność zawodników, którymi dysponuje. Luis Enrique przypomniał wcześniejszą grę Nuno Mendesa na skrzydle oraz zwrócił uwagę, że Achraf Hakimi często zajmuje pozycję niemal jak napastnik. Mówił o dotychczasowych rolach obu piłkarzy, nie zapowiadał jednak ich przesunięcia na mecz z Lorient.

Trener podkreślił, że przy każdym spotkaniu rozważa różne możliwości i pozostaje otwarty na nowe pomysły. Zaznaczył przy tym, że o ich skuteczności ostatecznie decydują zawodnicy na boisku. Nie ogłosił konkretnej zmiany ustawienia na najbliższy mecz.

Spotkanie Paris Saint-Germain – Lorient w Ligue 1 zaplanowano na sobotę, 28 listopada o godz. 20:45 czasu polskiego na Parc des Princes.