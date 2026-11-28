Zdjęcie kontekstowe: IPSWICH, WIELKA BRYTANIA, 8 PAŹDZIERNIKA 2026: Mecz piłkarski Premier League pomiędzy Ipswich Town a Aston Villą, logo drużyny i oficjalna piłka nożna na zielonej murawie. — Peter Kováč / alamy Na zdjęciu: IPSWICH, WIELKA BRYTANIA, 8 PAŹDZIERNIKA 2026: Mecz piłkarski Premier League pomiędzy Ipswich Town a Aston Villą, logo drużyny i oficjalna piłka nożna na zielonej murawie.

Aston Villa dwukrotnie prowadziła, ale Ipswich za każdym razem odpowiadało

W sobotę, 28 listopada, Ipswich Town podejmowało Aston Villę w rozgrywkach Premier League. Już przed przerwą kibice obejrzeli trzy bramki, a goście schodzili do szatni z przewagą 2:1. Ostatnie słowo należało jednak do Leifa Davisa, który po zmianie stron zapewnił gospodarzom remis 2:2.

Pierwszy cios zadała Aston Villa. W 16. minucie Alysson wykorzystał podanie Johana Manzambiego i otworzył wynik spotkania. Radość gości trwała zaledwie dwie minuty. Do wyrównania doprowadził Emersonn, błyskawicznie przywracając Ipswich do gry.

Podopieczni Unaia Emery’ego ponownie wyszli na prowadzenie w 27. minucie. Tym razem na listę strzelców wpisał się João Gomes, a asystę zanotował Pau Torres. Gospodarze nie zdołali odpowiedzieć przed końcem pierwszej połowy.

Po przerwie Ipswich znów odrobiło straty. W 56. minucie Julio Enciso podał do Leifa Davisa, który uderzeniem głową pokonał Ziona Suzukiego.

Końcówka przyniosła jeszcze okazje po obu stronach. W 87. minucie niecelnie uderzył Manzambi. Minutę później szansę miał Enciso, ale Suzuki obronił jego strzał. Zwycięska bramka już nie padła i drużyny podzieliły się punktami.

Najbliższym rywalem Ipswich będzie Coventry City. Mecz zaplanowano na wtorek, 1 grudnia, o godzinie 21:00 czasu polskiego. Aston Villa zmierzy się z Evertonem w środę, 2 grudnia, o 21:15 czasu polskiego.

Ipswich Town – Aston Villa 2:2

Bramki: 16′ Alysson (0:1), 18′ Emersonn (1:1), 27′ João Gomes (1:2), 56′ Leif Davis (2:2).