Zdjęcie kontekstowe: Djibril OUZIAD z Le Havre AC podczas meczu Ligue 1 McDonald's pomiędzy Le Havre a Auxerre na stadionie Stade Océane 18 października 2026 roku w Hawrze we Francji. — Johnny Fidelin/Icon Sport / Jose Romano, Icon Sport / alamy Na zdjęciu: Djibril OUZIAD z Le Havre AC podczas meczu Ligue 1 McDonald's pomiędzy Le Havre a Auxerre na stadionie Stade Océane 18 października 2026 roku w Hawrze we Francji.

Le Havre zagra ze Strasbourg bez zawieszonego Enzo Koffiego Vinette’a

Le Havre podejmie Strasbourg w sobotę, 28 listopada, o godz. 20:45 czasu polskiego na Stade Océane. Gospodarze przegrali pięć ostatnich spotkań w Ligue 1, ale ich rywale również mają za sobą trudny okres – w pięciu poprzednich ligowych występach ponieśli cztery porażki i odnieśli jedno zwycięstwo.

Ostatnio zespół Valériena Ismaëla uległ na wyjeździe Troyes 1:3, choć już w 3. minucie prowadzenie dał mu Josh Maja. Rywale wyrównali w 19. minucie, w 69. minucie wyszli na prowadzenie, a wynik ustalili w doliczonym czasie gry. Czerwoną kartkę otrzymał Enzo Koffi Vinette, którego zawieszenie wyklucza z sobotniej rywalizacji. Strasbourg przystąpi do meczu po domowej porażce z Brestem 0:1.

Valérien Ismaël przed spotkaniem ze Strasbourgiem mówił o potrzebie głębokiej przebudowy Le Havre, obejmującej nie tylko boisko, lecz także funkcjonowanie poza nim. Trener nie upatruje głównego problemu w umiejętnościach zawodników.

– To nie jest brak odpowiedniego poziomu, tylko brak wytrzymałości mentalnej zawodników, regularności przez pełne 90 minut – powiedział Ismaël w wypowiedzi opublikowanej na oficjalnej stronie klubu.

Le Havre przekazało 27 listopada także lepsze wiadomości kadrowe. Rassoul N’Diaye, Sota Nakamura i Joan Tincres są gotowi do powrotu do zespołu. Nie oznacza to jeszcze powołania do kadry meczowej ani występu przeciwko Strasbourgowi.

W tabeli po 11 meczach każdej z drużyn gospodarze zajmują ostatnie, 18. miejsce z dwoma punktami. Na ich bilans składają się dwa remisy i dziewięć porażek, wciąż czekają więc na pierwsze ligowe zwycięstwo w sezonie. Strasbourg jest 16., na pozycji barażowej, z dziesięcioma punktami po trzech zwycięstwach, remisie i siedmiu porażkach.